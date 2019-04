Unde poti invata sa vorbesti limba engleza la perfectie

Cunostintele de limba engleza pe care le-am dobandit in scoala sunt de cele mai multe ori insuficiente pentru a conversa fara greseli. Cunoastem notiunile de gramatica, dar avem un vocabular limitat si o lipsa de practica la nivel conversational. Acestea pot fi piedici care sa ne stea in calea dobandirii unui job mai bun si chiar a unei functii de conducere.Insa niciodata nu este prea tarziu pentru a-ti aduce cunostintele de limba engleza la un nivel optim. In aprilie, Road Language Centre celebreaza "Luna Limbii Engleze" si initiaza o campanie prin care ii invita pe toti cei care cunosc deja limba engleza sau pe cei care doresc sa o invete sa se alature in promovarea multilingvismului. In cadrul acestei campanii, toate cursurile vor avea un discount de 10%, ceea ce inseamna ca faci si o economie importanta.Road Language Centre, un centru educational cu sediul in cartierul Cotroceni din Bucuresti, organizeaza mai multe tipuri depentru adulti, sustinute de profesori care cunosc metode moderne de invatare, interactive, asa incat la absolvirea modulelor sa vorbesti fluent limba engleza. Centrul este activ pe piata cursurilor de limba engleza de peste 13 ani si este unul dintre cele mai recomandate de catre cursanti si colaboratori.In functie de nevoile tale poti opta pentru cursuri de engleza conversationala, care sunt centrate doar pe conversatie, una dintre hibele cu care se confrunta majoritatea celor care invata superficial limba engleza.De asemenea, se organizeaza cursuri bazate pe conferintele TED Talks, cu ajutorul carora vei ajunge nu doar sa conversezi pur si simplu, ci chiar sa iei parte la dezbateri in limba engleza si sa iti poti sustine o idee folosind argumente si un limbaj corect.Insa nu doar adultii sunt bine primiti la cursurile de limba engleza sustinute in cadrul Road Language Centre. Aici se face inclusiv pregatire pentru examene de limba engleza si se desfasoara cursuri de engleza pentru copii.EdVenture, organizata de Road Language Centre este o adevarata Aventura! Este vorba despre opt saptamani tematice in care copiii vor merge in excursii, vor lua parte la ateliere creative si vor invata limba engleza intr-un mod interactiv. Programul scolii de vara este de luni pana vineri, de la ora 9:00 la 17:30, astfel ca cei mici vor avea parte de activitati educationale, iar parintii isi pot lasa fara griji copiii sa se distreze, sa invete si sa se simta bine intr-un colectiv deosebit.Tot la Road Language Centre te poti pregati pentru examene internationale de limba engleza, precum IELTS sau TOEFL, institutia fiind si centru oficial de testare TOEFL si centru oficial de pregatire pentru IELTS, reconoscut de University of Cambridge. In pretul cursurilor este inclusa si o simulare integrala a examenului dorit.Asadar, daca vrei sa inveti limba engleza rapid si eficient sau daca iti doresti sa iti perfectionezi cunostintele, alege unul dintre cursurile organizate de Road Language Centre. Dupa cum spuneam, in luna aprilie te bucuri si de o reducere de 10% din pretul cursurilor.Road Language Centre este un centru specializat in limba engleza, care organizeaza de peste 13 ani cursuri de pregatire pentru examenele Cambridge, IELTS, TOEFL, SAT, GMAT si cursuri de limba engleza pentru copii si adulti. De asemenea, organizeaza programe deosebite pentru copii, precum scoli de vara sau ateliere creative.