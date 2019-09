Vrei sa fii promovat la munca? Foloseste aceste 10 fraze si vei avea succes

Astfel, daca vrei sa ai succes in cariera si sa fii promovat cat mai curand, tine minte aceste 10 fraze: ]Când superiorul te felicită pentru munca ta, ar trebui să fii recunoscător că a observat ca nu îți vezi angajarea ca pe o obligație, ci ca o modalitate de a te depăși pe tine.Această fraza arată că ai interes pentru mai multe responsabilități si că iti place sa te implici si in alte procese ale companiei. Va fi foarte eficient.Nu este rău să recunoști când nu știi ceva. În schimb, dacă prezinti inițiativa de a învăța, șeful te va aprecia cu adevărat. De asemenea, aceasta fraza va arata ca esti capabil să rezolvi orice problemă care apare.Nu este bine sa astepti doar laude din partea sefilor daca vrei sa fii promovat, ci trebuie sa inveti sa le apreciezi si tu munca lor si ca pretuiesti ceea ce fac pentru angajati.Un sef este mai mult decat o persoana care iti spune ce sa faci. El ar trebui sa acorde atenti si invatarii angajatilor. Asa ca nu trebuie sa iti fie frica sa pui intrebari atunci cand nu stii sa faci ceva. În plus, superiorul tău își va da seama că ești interesat să dobândești mai multe abilități și să primești feedback. #Nu-ți fie niciodată teamă să-ți expui ideile. Acestea pot fi soluții excelente sau alternative care îți încurajează munca și pe cea a altora. În același timp, restul echipei va observa că ești o persoană creativă.Educația nu trebuie să se termine odata cu terminarea scolii. Poti continua pregătirea cu cursuri și diplome, chiar și atunci când lucrezi deja. Asadar, este importanta sa te duci la superiorii tăi sa le spui ca iti doresti sa faci noi cursuri de perfectionare le . În plus, vor vedea in tine un colaborator deosebit, pentru că aceste cunoștințe noi vor fi foarte utile pentru companie.Angajatorii apreciază foarte mult oamenii care isi iubesc munca și se bucură de ea. Nu ezita să iti exprimi entuziasmul pentru munca pe care o faci.Această frază arată că esti interesat să îndeplinesti sarcinile care iti corespund în cel mai bun mod. Acest lucru va servi la îmbunătățirea schemei de lucru.Cu toții suntem supuși greșelilor la locul de muncă. Nu încerca să ascunzi niciodata o greseala pe care ai facut-o. Cel mai bine este sa ti-o asumi si sa iti ceri scuze.