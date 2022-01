4 calitati pe care trebuie sa le aiba o femeie pentru a reusi intr-un business dominat de barbati

Numarul femeilor din Romania care isi deschid propriile afaceri sau ajung pe pozitii de conducere in companii importante creste de la un an la altul. Ambitia si dorinta de a dovedi ca pot sa faca fata presiunii mediului antreprenorial, dar si faptul ca din ce in ce mai multe doamne aspira la a fi independente sunt doar cateva dintre motivele pentru care pornesc pe acest drum.Desi exista o inclinatie a femeilor pentru domenii precum comertul cu amanuntul, activitatile de infrumusetare, consultanta sau turism, totusi sunt si doamne care au reusit de-a lungul timpului in domenii si business-uri dominate prin traditie de barbati. Constructiile, IT-ul sau ingineria, business-urile din domeniul industriei prelucratoare sau extractive au fost mult timp domenii specifice barbatilor, insa femeile au inceput sa ocupe functii-cheie si in aceste sectoare. Nu este o misiune usoara, insa aceste 4 calitati le ajuta sa se impuna si sa obtina succesul.Nu este usor, dar nimeni nu are nevoie de un leader care sa se piarda in momentele de criza, care sa cedeze. In astfel de situatii, ies la iveala punctele slabe, iar autocontrolul este unealta cea mai importanta. Intr-o companie cu domeniu de activitate tehnic, cu majoritatea subordonatilor barbati, femeile pot resimti presiunea de a demonstra permanent ceva, ca pot lua decizii, ca au capacitatea de a negocia, de a ramane ferme pe pozitie.Odata decizia luata si asumata, cu toate riscurile pe care le implica, trebuie comunicata clar si ferm. O femeie care conduce un business dintr-un domeniu dominat de barbati trebuie sa stie sa se impuna. Comunicarea ferma a unei hotarari trebuie sa vina la pachet si cu argumente solide.