Ce criterii trebuie sa aiba parintii in vedere atunci cand aleg o clinica stomatologica

INTERVIU Ane Mary Popescu cofondatoarea clinicilor KopfZeit

Pentru copii, facem orice! Aceasta este deviza pe care o urmeaza parintii cand vine vorba despre cresterea copiilor lor. Ca urmare a experientei propriilor copii vizavi de serviciile stomatologice, Ane Mary Popescu a fondat clinicile stomatologice KopfZeit in urma cu 8 ani, alaturi de sotul sau, ambii specializati in marketing si parintii a doua fete, acum in varsta de 15, respectiv 20 de ani.In urma cu multi ani, pe vremea cand prima noastra fiica era foarte mica (acum are 20 de ani), din cauza unor dureri dentare, a ajuns la medicul nostru stomatolog, al familiei. Am aflat cu surprindere ca nu trateaza copii, dar nici nu ne poate face vreo recomandare. Au inceput cautarile, dar nici vorba sa gasim un dentist specializat in lucrul cu copiii. Am gasit o clinica privata, cu un aspect ingrijit, cu o doctorita tanara, draguta, dar fara nimic special din ceea ce ar fi putut face un copil sa se simta confortabil si, cu atat mai putin, sa revina (fiica noastra chiar a fugit de pe unit-ul stomatologic) .Experientele noastre la dentist au continuat asa cum s-a putut, dar in momentul in care si cu fiica noastra cea mica am avut aceeasi experienta dupa prima vizita la dentist si, dintr-un copil vesel si netemator, devenea anxioasa numai la gandul de a merge la dentist, am hotarat impreuna cu sotul meu ca vom face noi tot posibilul ca mersul la dentist sa fie altfel privit si de catre cei mici.Am privit “outside the box” si am analizat piata serviciilor stomatologice din acel moment, din Romania, Europa si SUA, din perspectiva noastra ca parinti si am intocmit un plan de afaceri, cu abilitatile noastre de manageri si specialisti in marketing.Fiind vorba despre servicii medicale, primeaza siguranta si calitatea serviciilor oferite de catre echipa medicala, medici stomatologi, cu experienta, specializati in stomatologia pediatrica si asistenti medicali pregatiti special pentru acest domeniu greu al stomatologiei, care trebuie sa faca echipa pentru tratamentele acordate celor mici .Important este si nivelul de dotare, investitia in unit-uri si aparatura stomatologica, pentru investigatii radiologice, instrumentar si materiale customizate pentru copii.Atentia la detalii, incepand cu mirosul placut, spatii de joaca pentru copii si spatii de relaxare pentru apartinatori, astfel incat sa depaseasca momentele de neliniste, este un alt criteriu care trebuie luat in calcul.Nu in ultimul rand aspectul placut, al intregii echipe, uniforme cu personaje din desene animate sau orice alte detalii sau strategii de marketing care pot face mersul copiilor la dentist sa para o joaca.Parintii trebuie sa obisnuiasca in primul rand copiii cu ideea de stomatologie prin vizite de acomodare, pentru ca cei mici sa se imprieteneasca cu personalul medical si cu ambientul cabinetului medical. Ar trebui sa selecteze clinici care au dotarile necesare pentru a nu traumatiza copiii, mergand la cabinete care nu au dotarile si experienta medicala necesare pentru un tratament de succes. Criteriile absolut necesare ar fi alegerea unei clinici cu o echipa medicala complexa cu medici stomatologi generalisti, pedodonti, ortodonti, endodonti, care pot pune un diagnostic diferentiat, in urma consultului medical clinic, dar si radiologic.In cei aproape 8 ani de activitate , peste 30.000 de pacienti ne-au ales pentru a se trata in cele 3 sedii ale Clinicilor Stomatologice Kopfzeit si dorim sa le multumim pentru asta!Motivul poate fi ca suntem un lant de clinici stomatologice Premium pentru copii si adulti, care ofera servicii stomatologice integrate, astfel pacientii - fie copii fie adulti - pot beneficia in cadrul clinicii noastre de toata gama de servicii, incepand cu cele de preventie, de aliniere ideala a dintilor prin tratamente ortodontice adaptate fiecarei varste, investigatii radiologice cu aparate customizate,de inalta performanta si minim invazive, pana la implanturi dentare simple sau cu aditie osoasa etc.Principalele probleme stomatologice cu care se confrunta copiii care ne sunt pacienti sunt: afectiuni ale dintilor temporari, dar si cele de natura ortodontica.In ceea ce privesc problemele stomatologice cu care se confrunta adultii care ne sunt pacienti, acestea sunt de natura parodontala, endodontica si chirugicala.Pentru a evita prezentarea la medicul stomatolog, in stadiul in care deja rezolvarea acestor probleme stomatologice presupune un efort mai mare, solutiile propuse sunt: controlul periodic pentru evaluarea statusului dentar, sedintele de profilaxie si metodele de preventie. Sunt recomandari adresate copiilor si deopotriva adultilor, prin aceste vizite se pot evita o serie de probleme stomatologice care, netratate sau nebagate in seama, devin complicate si genereaza costuri mai mari pentru tratamente.Principalele tratamente de care au beneficiat copiii care ne-au fost pacienti au fost pentru afectiuni ale dintilor temporari si cele de natura ortodontica. Copiii ar avea nevoie ,din punctul meu de vedere, in primul rand de consultatii primare, la varsta potrivita, care ar avea ca scop, acomodarea lor mult mai usoara. La momentul consultatiei primare, parintii primesc, un diagnostic, un plan de tratament schematizat, recomandari pentru eventuale consultatii interdisciplinare, dupa caz, dar si indicatii cu privire la periajul corect, necesitatea dispensarizarii (stabilirea frecventei cu care revin la medicul stomatolog).Inainte de a ajunge la unul dintre sediile noastre din sectorul 1, 3 sau 6, cei mici au posibilitatea de a alege, impreuna cu parintii lor, cabinetul unde le-ar placea sa mearga, navigand in site-ul nostru:). Alegerile se fac dupa mai multe criterii, dar sunt foarte importante si recomandarile facute de colegii de gradinita, scoala, rude sau prieteni care au avut la noi o experienta care merita impartasita. Parintii vin impreuna cu copiii, completeaza o fisa si apoi fac cunostinta cu medicul curant, li se prezinta cabinetul stomatologic si piesele de mana si instrumentarul stomatologic adaptat varstei lor, in termeni pe intelesul celor mici. Este de o importanta covarsitoare modul in care echipa medic-asistenta se face placuta copilului si de asemenea modul in care apartinatorul minorului devine parte din aceasta echipa pentru a-l incuraja pe cel mic. Copilul se poate juca la locul de joaca din cadrul clinicii, astfel incat mersul la dentist sa fie asimilat cu o activitate placuta.Recomandarea mea este sa nu amane prima vizita la dentist, sa discute cu copiii lor despre importanta periajului zilnic, sa asculte recomandarile medicilor pediatri care ii redirectioneaza catre medicii stomatologi pedodonti, in momentul in care acuza dureri dentare si - cel mai important - sa depuna toate eforturile pentru ca impreuna cu medicul curant sa faca o echipa, cu scopul de a obtine increderea si cooperarea copiilor pentru efectuarea tuturor tratamentelor necesare obtinerii unei sanatati orale optime.Prima vizita la stomatolog se recomanda in jurul varstei de 1 an sau la cel mult 6 luni de la momentul eruptiei dentare, conform Asociatiei Americane de Stomatologie Pediatrica.Inhalosedarea este o tehnica revolutionara, de sedare constienta, prin care se urmareste cooperarea pacientilor axiosi pentru care nu a functionat niciuna dintre tehnicile folosite de catre medicii dentisti, cu experienta in stomatologia pediatrica.Informatii eronate circula probabil si din cauza confuziei create sau asocierii in mod eronat, cu anestezia generala.Tehnica de inhalosedare este folosita in cazurile copiilor anxiosi sau cu istoric neplacut datorita experientelor trecute.Foarte important este ca amestecul de protoxid si oxigen ajuta copiii sau adultii anxiosi sa se relaxeze. Nu se adoarme in timpul inhalosedarii! Nu inlocuieste anestezia! Nu se metabolizeaza in organism, astfel, dupa terminarea sedintei de inhalosedare, adultii pot conduce autoturisme sau efectua orice fel de activitate!Colegiul Medicilor Dentisti din Romania a conditionat practicarea acestei practici, de frecventarea cursurilor si obtinerea competentei la Facultatea de Stomatologie.