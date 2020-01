Elite Meetup: Energie si Smartlife 2020

Elite Business Women (https://ebw.business), cel mai mare club de afaceri românesc dedicat femeilor antreprenor din România, cu prezentă internațională, invită femeile de afaceri să participe la o nouă întrunire, prima din acest an – Întâlnirea are rolul de a facilita accesul participantelor la dezvoltare continuă personală și în afaceri și se bazează pe discuții active între invitații Elite și femeile care sunt active în viața profesională.“România are nevoie de afaceri sustenabile conduse de antreprenori și este de datoria noastră să educăm mediul privat pentru a obține performanță și rezultate eficiente. Atenția, concentrarea și agilitatea sunt esentiale pentru succes“, declară Ioana Arsenie, Ambasador Elite Business Women București.Evenimentul va avea loc în data de, începând cu ora 18:30, la Regus Spaces Unirii, București. Înscrierile se realizează online:Parteneri: Trusted Advisor Strategy&Finance, Bionike, eClipa.studio, Lady Prosecco, Bistro Dorobanti.