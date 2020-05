INTERVIU Claudia Purde, fondatoarea Prichindel.ro, despre cum sa ai o afacere de succes in timpul pandemiei

Pentru majoritatea dintre noi, pandemia de coronavirus a adus cu sine nenumarate temeri, de la cele legate de sanatatea proprie si a celor dragi la griji privind siguranta financiara si a continuitatii business-urilor. Cu aceste temeri s-a confruntat si Claudia Purde, fondatoarea magazinului online Prichindel.ro. “Cu munca si mai sustinuta decat de obicei”, afacerea cu produse dedicate copiilor a inregistrat in aceasta perioada cresteri semnificative de comenzi.Despre cum s-a adaptat situatiei, atat din punct de vedere al business-ului, cat si personal, ne explica in interviul de mai jos Claudia Purde, mama a trei copii, care are in spate o cariera in management bancar. De asemenea, a trecut si prin sectorul de stat mai putin de 1 an, oprindu-se in final la visul pe care l-a avut dupa aparitia primului copil – un business cu lucruri pentru copii.Da. In primele zile am crezut ca ne vom opri. Ca toata lumea, ne-am speriat foarte tare. Nu stiam ce urmeaza. Ca oameni eram cu moralul destul de jos. Fiecare isi facea probleme despre ce urmeaza, cum o sa trecem si peste asta. Volumul de vanzari a inceput insa sa creasca. Dupa cateva zile ma gandeam ca ne vom opri oricum, chiar daca suntem sanatosi, pentru ca la un moment dat ne vor lipsi materiile prime si produsele. Asa ca am inceput imediat, desi lucrurile deveneau tot mai complicate, sa ne aprovizionam la volume care depaseau comenzile noastre normale.A fost destul de dificil. Ca echipa mai trecusem prin greutati si eram oarecum obisnuiti sa le depasim prin munca si seriozitate impreuna. Doar ca aveam atatea necunoscute in preajma. Azi luam o decizie pe care maine trebuie sa o schimb in mod fundamental… A trebuit sa iau decizii imediat pe care in mod normal le-as fi cantarit mult mai mult. Am avut cresteri semnificative de comenzi si lucrurile au necesitat o munca mai sustinuta decat de obicei pentru a face fata provocarilor in fata carora ne-am regasit fara sa putem vreodata previziona asa ceva.Personal a fost cel putin la fel de dificil. Copiii mei minori sunt in clasele primare si pana sa inceapa pandemia erau inscrisi la After School, asa ca nu prea stiam ce sunt temele acasa. Dintr-o data m-am regasit in situatia de a nu avea cu cine sa ii las absolut deloc si ca trebuie sa ma ocup indeaproape de ei toata ziua. In plus era necesar sa imi continui activitatea pentru ca nu puteam trimite oamenii acasa pentru ca eu trebuie sa fiu in primul rand MAMA. Asa ca am reusit sa deleg o parte din lucrurile pe care le faceam personal, iar o mare parte le fac la distanta.Am avut zile in care mergeam la serviciu de 2 ori pe zi, dimineata si undeva dupa- amiaza. Am ales sa raspundem clientilor doar pe mail, si nu telefonic, pentru a putea cumva sa imbinam orele online ale copiilor la scoala cu necesitatea de a raspunde clientilor la intrebari despre produse si comenzi.Pana la urma am optat sa merg dimineata la ora 5.00 la serviciu, ca sa pot fi acasa cel tarziu la ora 9.00 ca sa am grija de cei mici. In cursul zilei asigur suportul pe mail pentru partea de vanzare, fac comenzi pentru aprovizionare, dau telefoane. Bineinteles ca intre timp fac mancare si curat, ma uit constant la ceas sa vad cand au copii urmatoarea pauza… Seara o iau de la capat dupa ce am terminat cu temele. Eu eram obisnuita sa muncesc mult peste program, dar perioada asta mi se pare cea ma delicata. Pe de alta parte sunt consienta ca greutatea data de comenzile suplimentare ma motiveaza si este mai usoara decat aAm stiut de la inceput ca partea aceasta de productie a mastilor si vanzare a lor va fi extrem de limitata si nu ne-am dorit sa facem o afacere din asta. In limita timpului pe care il avem, in atelierul nostru inca facem masti, dar nu le comercializam, ci le punem in colete la clientii care au comenzi peste 100 lei. Nu am facut reclama pentru asta pentru ca nu am putut asigura o continuitate indestulatoare pentru toate comenzile noastre. O sa continuam sa le facem si sa le punem in colete. Daca capacitatea noastra o va permite o sa le scoatem si de vanzare, dar nu a fost si nu este o prioritate pentru noi.Am luat decizii pentru a ne proteja salariatii, nu am mai primit clienti fizici in incinta noastra, am “carantinat”, daca pot spune asa, tot ce primeam ca si colete, nu le deschidem decat dupa cateva zile de stat izoltate, am cumparat termometre personale fiecaruia (pentru ca nu mai gasisem din acelea inteligente) si am inceput sa scriem in condica de prezenta la intrare si iesire in loc de semnatura – temperatura. Am facut tot ce a tinut de noi ca sa nu gresim undeva pentru protectia colegilor mei si a clientilor nostri.Oh, da! Am trecut anul trecut printr-un incendiu. Un eveniment despre care, pana sa vina pandemia, am crezut ca a fost cel mai complicat pentru noi ca si firma si echipa. Un eveniment care a fost si acela nedorit si care a pornit de la explozia unei masini in afara incintei noastre si care s-a extins si ne-a facut praf munca de ani de zile. Si spun si fara sa ma intrebe cineva: sa va asigurati casele si lucrurile pentru ca ajunge sa se intample o singura data in viata!Dar am trecut cu multa munca si cu ajutorul neconditionat al colegilor mei, care au plans alaturi de mine si au muncit alaturi de mine pentru a reface totul. Asta ne-a unit ca si echipa, si eu am incercat de fiecare data sa ii motivez asa cum s-a putut mai bine. Cel mai probabil noi am depasit usor faza de echipa, suntem un fel de familie. De altfel cu mici exceptii, noi suntem cam aceiasi de ani de zile, iar eu sunt mai mult colega decat sefa lor in cea mai mare parte a timpului.Sa iti respecti salariatii si clientii cu tot ce deriva din asta. sa iubesti ce faci, sa muncesti cu seriozitate.As prefera sa ma intrebati asta dupa ce trece pandemia. Sa va descriu o zi de munca normala in care merg la lucru de dimineata cu drag, muncesc serios si dedicat, iar dupa- amiaza merg sa imi iau copiii de la scoala si imi petrec dupa-amiaza cu acestia.Acum o zi din viata mea arata ca si cum as avea trei joburi full time toate. Dar sunt sigura ca o sa treaca si asta si O SA FIE BINE! Prichindel a pornit ca un vis cand primul meu copil era mic. Pe vremea aceea, lucruri de copii nu gaseai peste tot si mi-am spus atunci ca vreau sa am un magazin cu lucruri pentru copii. Aveam si un model un magazine fizic din Ungaria, unde adesea imi faceam cumparaturile pentru cei mici.Gandul s-a materializat abia dupa ce a venit pe lume ce de-al doilea copil.Am crescut constant, usor de la an la an. Am invatat din greseli, am renunat la unii furnizori, am cautat permanent altii noi pentru a creste calitatea produselor noastre si a mentine preturile pe care le practicam. Am dezvoltat parteneriate pe partea de productie a textilelor pentru copii . Avem o parte de broderie textile prin care personalizam textile pentru copii, dar in acelasi timp si textile pentru companii.Iar fizic, eu m-am ocupat de acest business doar dupa ce a venit pe lume mezinul familiei. Acum Prichindel e unul din joburile pe care le am, pe langa cresterea celor doi copii minori.De curand am reusit sa ne protejam numele prin inregistrarea Prichindel ca marca proprie.