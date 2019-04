Povestea femeii din spatele unui business de 400 mil euro

In anul 1993, Elena Kovacs, pe atunci o tanara economista proaspat iesita de pe bancile facultatii, primeste o oferta pe cat de extravaganta, pe atat de tentanta. Un antreprenor sas, pe nume Juergen Schunn, proaspat intors in Romania, dupa 11 ani petrecuti in Germania, ii propune sa preia fraiele unei companii auto proaspat infiintate.„Desi nu stiam nimic despre acest domeniu, domnul Juergen Schunn a intuit potentialul meu profesional si mi-a lansat provocarea de a conduce compania Auto Schunn, dealer autorizat al celei mai de succes masini din lume, Mercedes-Benz, un brand de care am fost dintotdeauna fascinata”, isi aminteste, cu entuziasm, Elena Kovacs.Astazi, la 26 de ani de la acel moment, compania Auto Schunn, se pozitioneaza drept cel mai puternic dealer desi autoturisme noi Mercedes-Benz din vestul Romaniei, iar tanara economista de atunci este, astazi, premiata cu titlul de femeia de afaceri a anului, din pozitia de manager general al companiei.Mai mult, datorita contributiei decisive pe care Elena Kovacs a avut-o in toti acesti ani, firma Auto Schunn se mandreste cu o cifra cumulata de afaceri de peste 400 de milioane de euro, peste 12.000 de masini rulate si noi Mercedes-Benz vandute.In prezent, Auto Schunn are o prezenta activa in Arad, Deva, Suceava, Sibiu, Timisoara si Westendorf, Germania, oferind servicii de vanzari autoturisme noi, servicii pre-sales si after-sales de intretinere a autoturismelor.Nu in ultimul rand, compania dezvolta in mod constant noi strategii prin care sa confere o noua viziune masinii second hand, printr-o oferta premium deMercedes-Benz si servicii la cele mai inalte standarde de calitate din tara noastra.Elena Kovacs, femeia care s-a impus intr-o industrie dominata de barbatiDoamna Elena Kovacs a bifat, pana astazi, performante cu care nu multe femei de business se pot lauda in Romania.Nu numai ca a reusit sa se impuna intr-o piata in care cea mai mare parte dintre actorii implicati erau barbati, insa a reusit sa se mentina la cel mai inalt nivel timp de 25 de ani, reusind, an dupa an, sa urmeze un destin comun cu o singura companie.Elena Kovacs, manager general Auto Schunn:„Pentru mine, astazi a insemnat permanent maine, prin urmare, ca manager, am avut mereu in fata si in grija viitorul.Responsabilitatea este cuvantul de ordine al unui manager. Am fost si sunt preocupata sa ofer, sa-mi dedic timpul si priceperea pentru construirea de relatii frumoase care sa reziste peste timp.Zece ore pe zi sunt adesea prea putine. Pentru familia mea am prea putin timp fata de cat ar merita. Am reusit, insa, sa ne armonizam si sa ne sprijinim unii pe altii, sa ne bucuram de momentele placute, sa petrecem sarbatorile impreuna, dupa traditiile stramosesti”, spune Elena Kovacs.Elena Kovacs reprezinta una dintre povestile de succes din business-ul romanesc, un exemplu de determinare, perseverenta si viziune pe termen lung.Si, in ciuda tuturor momentelor dificile pe care le-a intampinat in toti acesti ani, aceasta a stiut intotdeauna sa priveasca catre partea pozitiva a lucrurilor.„Dinamica schimbarilor ne tine conectati in priza directa cu noutatile tehnologice, cu reglementarile, cu cerintele clientilor nostri. Daca as lua-o de la capat, as alege acelasi drum profesional, pentru ca un manager de profesie economist are sansa excelenta de a intelege procesele complexe ale unei afaceri”, spune Elena Kovacs.Juergen Schunn, un antreprenor mandru de alegerea facuta„Am avut sansa enorma de a gasi in doamna Elena Kovacs, managerul general al companiei Auto Schunn, persoana de incredere, dedicata in totalitate afacerii noastre comune, cu o mana de fier si mereu axata pe directie dezvoltarii acestui business”, spune Juergen Schunn, fondatorul grupului de firme care ii poarta numele.Juergen Schunn: „O afacere de succes se construieste in fiecare si cu multa implicare, seriozitate si profesionalism, insa alegerea partenerilor este esentiala pentru viitorul ei. Nu ratez nicio ocazie pentru a le multumi tuturor colegilor mei si, in special, doamnei Elena Kovacs, pentru devotamentul si aportul domniei sale la dezvoltarea companiei care este, astazi, una dintre cele mai puternicedin Romania.”