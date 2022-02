3 motive care ne determina sa ramanem blocati cu un job care nu ne face placere

La modul ideal, ar trebui sa facem alegerile in viata personala si profesionala in functie de ceea ce ne face placere si ne ofera implinire. Tot intr-o lume, ideala hobby-urile ar fi locurile noastre de munca si cu totii ne-am regasi in vorbele lui Confucius, “Daca-ti place ceea ce faci, nu vei munci nicio singura zi din viata ta”. Realitatea este insa cu totul alta. Multi dintre noi ramanem blocati cu joburi care nu ne ofera satisfactii, un cadru pentru a evolua profesional sau un sentiment de multumire. Si asta pentru ca suntem dominati de temeri sau locul de munca ne da falsa impresie de stabilitate si ne satisface nevoile financiare. Pe termen scurt, nu resimti efectele deciziei de a ramane pe loc. Pe termen lung insa, impactul emotional este mare si ajungem in situatia de a vedea fiecare zi de lucru ca pe o povara. Si totusi de ce nu mergem mai departe, de ce nu facem o alegere? Iata trei posibile motive care ne determina sa ramanem blocati cu un job care nu ne face placere.Demisia de la locul de munca actual, in cautarea unei variante de job care sa ni se potriveasca mult mai bine, nu este o decizie atat de usoara. Unii se tem ca nu vor reusi sa gaseasca o alternativa mai buna, ca nu se vor mai integra atat de usor intr-o echipa noua sau ca nu au abilitatile necesare pentru o alegere curajoasa. Poate iti place mult domeniul IT si esti tentat sa lucrezi in web design sau programare, ai cunostinte, insa nu te simti sigur pe tine, pregatit sa schimbi jobul sau suficient de bun sa te descurci in lumea tehnologiei. Teama de necunoscut este o bariera puternica, ce poate fi eliminata doar de determinare si curaj.Este unul dintre motivele cel mai des intalnite pe piata muncii. Asta pentru ca ofera senzatia de stabilitate. Stii ce ai de facut, iti faci treaba foarte bine, programul te avantajeaza, asa ca nu vezi de ce ar trebui sa indraznesti mai mult. Insa te-ai intrebat vreodata daca esti multumita sa ramai la acest nivel profesional, daca mai simti ca este un domeniu care te provoaca sa faci lucruri interesante, daca ti se mai potriveste, daca nu cumva te tine pe loc? Daca vrei sa evoluezi, atunci este momentul sa iei o decizie. Daca jobul te plictiseste si ai impresia ca ce faci acum este deja banal, ia in calcul reconversia profesionala sau poate nu este nevoie de o decizie radicala, ci doar sa schimbi compania, postul pe care il ocupi.