4 frici pe care le ai la locul de munca si de care trebuie sa scapi. Paradoxal, dar teama de succes este printre ele

Visam la o cariera infloritoare, ne pregatim temeinic in anii de studiu, reusim sa obtinem jobul dorit, dar succesul intarzie sa apara. Fiecare dintre noi masoara succesul in functie de un anumit etalon, are anumite pretentii de la propria persoana in viata profesionala. Unii reusesc sa-si atinga telurile, altii asteapta pe banca de rezerva anii la rand. Ce ii impiedica sa reuseasca? Fricile!Temerile ii incatuseaza pe multi in asa fel incat nu le permit sa evolueze, ii determina sa vada obstacole la tot pasul, sa creada ca succesul lor depinde de ceilalti sau de circumstante. Lipsa de reactie, sub imperiul fricii, blocheaza evolutia profesionala. Iata patru frici pe care le ai la locul de munca si de care trebuie sa scapi pentru a obtine o cariera de succes.Da, ai citit bine. Paradoxal, teama de succes se numara printre factorii care te pot impiedica sa evoluezi. Te saboteaza intr-o masura foarte mare, chiar daca pare greu de crezut. De ce apare si cum o tratezi? Este de la sine inteles ca succesul vine la pachet cu mai multe responsabilitati, cu anumite constrangeri, cu un consum mai mare de timp si energie, in unele cazuri. Toate aceste elemente complementare succesului ii fac pe multi sa renunte. “Daca obtin postul de manager, nu o sa mai am timpul liber de acum, o sa raspund de zeci de oameni, va trebui sa iau decizii radicale uneori”- sunt ganduri asociate ideii de reusita. Cheia este sa renunti la scenarita, la a proiecta anumite ganduri, la a-ti imagina anumite circumstante care pot aparea sau nu. Gandeste-te la ideea de succes asociata asumarii. Imi asum responsabilitatile si voi lua decizii in consecinta!O cariera de succes se traduce pentru unii dintre noi intr-o pozitie de conducere, un rol important intr-o companie. In acest context, comunicarea cu oamenii, coordonarea lor, sunt elemente importante. Numai ca, unii se tem sa ia cuvantul in sedinte, se tem sa traseze sarcini, se tem sa vorbeasca in fata altor oameni, fie ca acestia se afla pe o scara ierarhica superioara sau inferioara. Faptul ca stai cu teama ca parerea ta poate afecta felul in care vei fi privit de ceilalti, inseamna ca te sabotezi singur(a). Invata sa exprimi ce gandesti, sa iti impui argumentat punctele de vedere, sa pretinzi si sa oferi.