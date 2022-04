A crescut oferta de joburi remote in primul trimestru al anului 2022

In pofida ridicarii restrictiilor, munca remote continua sa ia amploare. Conform unei cunoscute platforme de recrutare care a inregistrat o crestere spectaculoasa a anunturilor pe joburile remote. Mai exact, in trimestrul I din 2022de locuri de munca remote.Munca remote a devenit noul normal in perioada pandemiei. Multi angajatori au inteles ca se poate lucra si de acasa avand rezultate notabile, asadar au acordat incredere angajatilor sai in acest sens. Odata cu aceasta deschidere putem observa cat de mult a crescut mediul de business din Romania, chiar si intr-o oarecare stagnare din punct de vedere social a populatiei.Astfel piata muncii remote a castigat tot mai mult teren in 2022, iar acest lucru este imbucurator, deoarece a deschis mindsetul multor companii, pentru care pana acum exista o obligativitate de a veni zilnic la birou. S-au rupt barierele conform carora nu poti fi productiv de oriunde, iar munca nu s-a mai cuantificat in ore, ci in rezultate.O alta crestere notabila este cea a numarului de anunturi in primul trimestrul al anului 2022. Angajatorii au publicat peste. Pe langa toate aceste lucruri, 3,5% dintre locurile de munca noi postate in luna martie au fost dedicate cetatenilor ucraineni.Cele mai active sectoare pe platformele de recrutare au fost cele de retail, prestari servicii, call center/BPO, productie si industria alimentara. Asta si pentru ca odata cu ridicarea restrictiilor exista o nevoie mai mare de personal, mai ales in domeniile care nu au functionat pana acum la capacitate maxima.Turismul a fost unul dintre domeniile care a urcat in luna martie pede munca noi.