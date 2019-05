Cauti un job bine platit? Un studio de videochat din Bucuresti face angajari!

Astazi, e din ce in ce mai greu sa gasesti un job care sa ti se potriveasca perfect. Multe dintre locurile de munca de pe piata fie nu iti ofera satisfactia financiara, fie nu au un program stabil, aspect care iti poate influenta negativ viata personala. Tocmai de aceea, ideea de a lucra intr-un studio de videochat din Bucuresti pare a fi cea mai buna varianta cat timp esti tanara si ambitioasa. Te intrebi de ce? Iata cele mai mari avantaje de care te vei bucura daca alegi sa iti incepi cariera de model intr-o companie prestigioasa!Inceputul carierei intr-uncum este Studio20 este extrem de promitator. Aici vei porni cu suma de 1.000 de dolari, un venit minim garantat in primele 3 luni de activitate ca model, dupa care castigurile vor ajunge, in timp, chiar si la 10.000 de dolari. Cu cat vei fi mai ambitioasa si vei demonstra ca poti mai mult, cu atat si banii se vor multiplica pe zi ce trece. Pe langa castigurile lunare, ca model intr-un studio de videochat in Bucuresti vei beneficia de numeroase bonusuri de performanta pentru a rasplati excelenta.Tainele meseriei dintr-un studio de videochat din Bucuresti nu se invata peste noapte, prin urmare orice model incepator are la dispozitie traineri dedicati, care au rolul de a explica tot ce tine de acest tip de activitate. Mai exact, ca model de videochat, vei participa la cursuri intensive de limba engleza, cultura generala si machiaj, astfel incat sa inveti sa fii o prezenta agreabila si foarte bine pregatita in fata membrilor. Vei fi nevoita sa comunici cu oameni din toata lumea, iar toate informatiile pe care le vei primi in mod 100% gratuit iti vor fi de mare ajutor in cariera.Un alt avantaj de care te vei bucura daca te alaturi unui studio de videochat din Bucuresti cum este Studio20 consta in faptul ca iti poti face programul dupa bunul plac zi de zi. Important este sa fii activa cel putin 8 ore pe zi, insa turele pot sa difere in functie de celelalte activitati pe care le ai in ziua respectiva. Poti lucra in tura de dimineata, la pranz sau seara, fara ca munca ta sa fie perturbata.Fata de joburile obisnuite, munca intr-un studio de videochat din Bucuresti este recunoscuta si premiata la nivel international, in cadrul galelor de profil din industrie. Spre exemplu, modelele Studio20 participa in fiecare an la numeroase festivati de premiere si cele mai bune dintre ele au sansa de a castiga premii importante. Aici, vei cunoaste modele profesioniste din toata lumea, care iti pot dezvalui secretele acestei meserii atat de profitabile.Acestea sunt doar cateva dintre avantajele pe care ti le ofera munca intr-un studio de videochat din Bucuresti cum este Studio20. Tot ce trebuie sa faci este sa vii la interviu si sa te convingi ca viata poate arata si altfel daca esti ambitioasa, iti place sa muncesti si ti-ai propus sa castigi sume importante de bani cu care sa iti permiti absolut orice.