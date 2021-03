Cauti un loc de munca in strainatate? Uite ce trebuie sa stii!

In acest articol vei găsi câteva informații importante în cazul în care cauți o ofertă de locuri de muncă in străinătate.Tot mai des în ultima decadă, sau mai exact de la integrarea României în Uniunea Europeană și deschiderea granițelor, românii au observat că salariile din afară sunt mult mai tentante decât cele din țară. Astfel, foarte mulți și-au luat inima în dinți și au plecat în străînătate pentru a se angaja.Totuși, sunt încă mulți care nu s-au hotărât încă. De aceea în acest articol vei găsi câteva informații importante în cazul în care cauți o ofertă de locuri de muncă in străinătate Italia este, cu siguranță, destinația favorită a românilor, atât pentru vacanțe cât și pentru gama variată de joburi oferite acolo. Având o climă mediteraneană, considerabil mai caldă decât a noastră, sunt foarte multe locuri de muncă în timpul verii. Conform legislației în vigoare, românii pot lucra în orice țară care aparține Uniunii Europene.În Italia, ofertele de muncă sunt de obicei în marile orașe - Florența, Genova, Torino sau Roma. Printre domeniile în care se fac cele mai multe angajări regăsim:- turism- industria modei- fabrici- inginerieCel mai recomandat este să cunoști măcar limba engleză. Dacă nu, trebuie să știi că italiana este o limbă care poate fi asimilată foarte ușor, deoarece face parte din aceeasi familie lingvistica cu româna.Atunci când alegi țara în care vrei să muncești trebuie să ai în vedere anumiți factori. Printre aceștia întâlnim nivelul de trai, salariul mediu lunar, sistemul de sănătate publică și chiar nivelul fericirii localnicilor.Calitatea spitalelor și a îngrijirilor medicale reprezintă un criteriu extrem de important atunci când vine vorba de nivelul de trai. Din nefericire, toți ajungem la un moment dat să ne îmbolnăvim. De aceea, sistemul de sănătate este un factor cheie în alegerea țării în care vrem să muncim sau chiar să ne stabilim. Pe lângă calitatea acestui sistem, trebuie luate în considerare atât asigurările de sănătate, cât și alte taxe pe care le percepe statul respectiv.Bineînțeles, oricine pleacă în afară caută un salariu mai bun decât în țară. Conform unui studiu efectuat în 2018, statul cu cel mai mare salariu mediu lunar din U.E. este Danemarca (aproximativ 3200 de euro), urmat de Luxemburg, Suedia, Finlanda și Irlanda. Deși Danemarca este în topul salariilor europene, cetățenii acestei țări plătesc statului peste 37% din salariul brut pentru a ajunge la această sumă. La coada clasamentului întâlnim Bulgaria, cu un salariu mediu net de doar 457 de euro pe lună.Oamenii sunt inventivi și curioși. În anul 2011, câțiva cercetători s-au gândit cum să calculeze nivelul de fericire al diferitor state. În ultimii ani, tehnica lor de prelucrare a datelor a ajuns să fie extrem de eficientă. Studiile efectuate în anul 2020 au concluzionat că cea mai fericită țară din lume este...Finlanda! Unul dintre motivele pentru care finlandezii sunt atât de mulțumiți de viața lor este faptul că nu au parte de o supraveghere atât de strictă la locul de muncă. Pe lângă asta, sistemul lor politic are una dintre cele mai mici rate ale corupției din lume, iar democrația funcționează la cote aproape ideale.Din fericire, începând cu anul 2007 țara noastră a aderat la Uniunea Europeană. Astfel s-au deschis noi drumuri pentru români, care aveau până atunci nevoie de pașaport pentru a călători sau pentru a munci în diferite țări de pe continent.Statutul de cetățean european vine cu o mulțime de beneficii - egalitatea la locul de muncă, protejarea drepturilor omului și chiar traversarea în siguranță a frontierelor statelor membre.Statutul de țară europeană a adus, pe lângă beneficiile prezentate mai sus, o întreagă gamă de oferte de muncă in străinătate.Să muncești în străinătate nu este lucru ușor. De multe ori, oamenii nu pleacă din țară de frica necunoscutului. Totuși, atâta timp cât locul de muncă este negociat înainte de plecare nu ar trebui să existe probleme.Faptul că în țările Uniunii Europene (și nu numai) există o gamă mult mai variată de joburi reprezintă un avantaj deosebit pentru cei care vor să muncească în străinătate.Experiențele noi din afara granițelor, descoperirea tradițiilor și obiceiurilor unei alte țări și salariul atractiv reprezintă principalele motive pentru care cineva ar pleca în străinătate.