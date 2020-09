Ce configurare de bucatarie e potrivita pentru restaurantul tau

Orice bucătărie de restaurant include 5 zone distincte: depozitare, spălat, pregătire, gătit, servit. Însă ceea ce dictează modul în care vei aranja aceste zone este meniul restaurantului tău. În funcție de acesta se așează totul în bucătărie.Înainte de a-ți prezenta tipul de configurări, haide să vedem ce vei avea de inclus în fiecare zona din bucătărie:Un restaurant are nevoie de zone generoase pentru depozitarea ustensilelor de lucru, de gătit, pentru alimente perisabile și neperisabile, pentru vesela și tacâmurile pe care le folosești pentru a pregăti și servi mâncarea. Fiecare lucru depozitat are nevoie de un loc dedicat, știut de fiecare component al echipei.Mulți proprietari de restaurante preferă să creeze două zone pentru spălat: una pentru alimente, alta pentru vasele murdare. Separarea celor două contribuie la asigurarea igienei din bucătărie și a faptului că nici un rest de mâncare nu va atinge vreun aliment proaspăt.În funcție de complexitatea meniului tău, vei avea una sau mai multe zone de pregătire. Aici se află cel puțin o masă de lucru de inox sau un blat pentru a tăia și pregăti alimentele ce stau la baza preparatelor din meniul restaurantului tău, și cel puțin un frigider dacă gătirea ori servirea nu se face imediat.Această zonă s-ar putea să difere sau chiar să lipsească cu desăvârșire în cazul restaurantelor care adoptă conceptul raw-vegan. Însă, cele mai multe restaurante sunt dotate cu diferite aparate profesionale care ajută la obținerea preparatului perfect.În această zonă a bucătăriei, preparatele capătă cea mai bună formă pentru a fi servite clienților. În zona de servit, ocu sistem de încălzire este esențială pentru a servi preparatele calde la temperatura potrivită și a oferi clienților cea mai bună experiență culinară.Odată ce ai lista cu aparatura și mobila necesară în fiecare zonă, e timpul să îți alegi configurarea care se potrivește cel mai bine cu spațiul din bucătăria ta, cu specificul restaurantului tău și cu conceptul pe care se bazează afacerea ta.Similară cu o linie de asamblare dintr-o fabrică, această configurare este foarte potrivită dacă restaurantul tău are un meniu restrâns sau care conține preparate foarte asemănătoare. Dacă plănuiești deschiderea unei pizzerii sau a unui fast food cu sandwich-uri, această configurare te ajută să fii mult mai eficient.Bucătăria cu insula face mult mai ușoară supervizarea echipei de către bucătar și facilitează o comunicarea între membrii echipei. Insula este o variantă potrivită doar pentru bucătăriile generoase, care permit poziționarea centrală a spațiului pentru gătit, în timp ce restul zonelor sunt dispuse de jur împrejur.Când meniul este variat și personalul numeros, aceasta configurare permite prepararea în paralel a mai multor feluri de mâncare. Fiecare zonă va fi dotată diferit, în funcție de mobila și aparatura necesară. Dacă îți faci la comandă o masă de inox care poate include și sertare, polițe, dulap, sisteme de încălzire etc, vei optimiza la maximum spațiul disponibil în fiecare zonă.Această configurare are mare succes în restaurantele mici, fiind o experiență mult mai interesantă deoarece clienții tăi pot urmări modul în care bucătarul gătește preparatul comandat. Ai nevoie de măsuri de siguranță pentru protecția clienților și de igienă pentru păstrarea alimentelor intacte, iar un paravan de sticlă este o soluție elegantă și eficientă.Ca totul să fie mai simplu, când îți configurezi bucătăria, poți apela la specialiști în echipamente profesionale pentru restaurante, care sunt la curent cu cele mai noi aparturi și cu legislația în vigoare.