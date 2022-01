Cele mai bune tari din Europa pentru parintii care lucreaza

Indiferent daca asteptati primul copil sau sunteti la al 3-lea copil, exista cativa factori majori care joaca un rol important in cresterea unui copil.Sistemele care ofera concediu parental platit adecvat si facilitati educationale de inalta calitate pentru copii sunt doar cateva considerente, alaturi de siguranta si accesul la ingrijirea medicala.Asadar, va prezentam top 5 tari din Europa care ofera cele mai favorabile conditii pentru parintii care lucreaza:De laConcediul pentru crestere poate fi impartit intre parinti si acestia, cu conditia ca este angajat de minim 6 luni pe piata interna a muncii.Un alt benefiul este faptul ca pana la implinirea varstei de 8 ani a copilului, exista si posibilitatea de a lua un concediu temporar fara plata.Perioada prenatala si nasterea sunt gratuite in Islanda, daca o femeie are asigurare de sanatate.Concediul de maternitate in Estonia, care nu poate fi impartit cu un membru al familiei.Pe de alta partea,, care poate fi adaugat la cele 435 de zile.Toti rezidentii Estoniei care lucreaza macar o luna beneficiaza de asigurare de sanatate gratuita, pe langa astaIn timp ce capitala Helsinki ocupa primul loc in lume pentru cel mai bun echilibru intre viata profesionala si viata privata, Finlanda are drepturi generoase de concediu pentru parinti.Femeile insarcinate isi pot lua concediu platit cu 50 de zile inainte de nastere si pentru un total de 105 zileTatii au dreptul la 54 de zile de concediul, dintre care 18 pot fi in acelasi timp cu mama.Asistenta medicala este disponibila tuturor rezidentilor si, desi nu este gratuita, este finantata prin impozitare, iar taxele sunt relativ mici.