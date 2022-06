Cum iti regasesti echilibrul, odata cu reintoarcerea la birou

Dupa o perioada indelungata caracterizata de o lipsa de previzibilitate, in care angajatii au fost nevoiti sa se adapteze rapid la diferite schimbari din mediul profesional, lucrurile par ca se intorc la normalitatea de dinainte de criza sanitara. Acest lucru inseamna, pentru foarte multi angajati, intoarcerea la birou si reintrarea in rutina profesionala. Totusi, dupa mai bine de doi ani, aceasta situatie poate reprezenta o provocare pentru multi dintre noi. Iata ce poti face pentru a facilita aceasta tranzitie, astfel incat sa-ti regasesti cat mai repede echilibrul, dinamismul si sa poti fi cat mai productiv.Ziua buna se cunoaste de dimineata, spune intelepciunea populara autohtona si este cat se poate de adevarat. Felul in care iti incepi ziua iti poate afecta dispozitia, asa ca o rutina cu obiceiuri sanatoase te poate ajuta sa faci fata provocarilor de la birou. Un mic dejun sanatos, 20 de minute de activitate fizica si timpul petrecut cu familia au un impact pozitiv asupra starii tale generale de bine, ceea ce se poate traduce printr-o rezistenta mai mare la stresul de la locul de munca.Planurile financiare pe termen lung pot fi o motivatie foarte puternica, mai ales in perioadele de stres prelungit cand rezilienta iti este pusa la incercare. Pe langa faptul ca aceste planuri economice te pot ajuta sa-ti implinesti diferite obiective sau visuri pe termen scurt sau mediu, ele au si rolul de a-ti asigura stabilitatea financiara pe termen lung.De aceea, este important sa fii informata cu privire la viitorul tau financiar si sa iti organizezi acest aspect al vietii. Acest lucru implica, pe langa planificarea financiara care sa iti permita sa ai si un fond de rezerva pe care sa te bazezi in unele momente mai delicate, si o gestionare mai eficienta a instrumentelor pe care le ai deja la dispozitie. Spre exemplu, este util sa ai in vedere informarea si alegerea cu atentie a unui fond de pensie privata spre care vor fi directionate contributiile obligatorii din Pilonul II, dar si alte instrumente financiare care sa te ajute sa te simti in control cand vine vorba despre aria financiara a vietii tale, cum ar fi o asigurare de sanatate sau una de viata. Te poti simti mult mai motivat la locul de munca atunci cand stii ca veniturile pe care le obtii iti pot oferi confort si stabilitate pe termen lung.Un alt element care te poate ajuta sa iti regasesti echilibrul atunci cand te intorci la birou sunt relatiile cu colegii. Multi dintre noi au simtit lipsa interactiunii directe cu colegii de birou, iar o sedinta pe Zoom nu este nici pe departe la fel ca una cu prezenta fizica. Asadar, socializarea cu colegii, impartasirea experientelor si reluarea activitatilor profesionale obisnuite pot reprezenta elemente pozitive, care sa faca intoarcerea la birou mai placuta.Poate ca pauzele lungi si dese nu sunt cheia marilor succese, dar, cu siguranta, ai nevoie de o pauza din cand in cand. Daca te simti coplestit de volumul de munca, daca atmosfera de la birou te oboseste nu ezita sa faci o pauza. O mica plimbare, chiar si in jurul cladirii in care lucrezi, te poate ajuta sa-ti pui gandurile in ordine, astfel incat sa te intorci la treaba cu o noua energie.Telemunca a reprezentat pentru multi dintre noi si posibilitatea de a petrece mai mult timp cu cei dragi, asa ca e firesc sa iti fie putin dor de atmosfera de acasa atunci cand te intorci la birou. Pentru a face tranzitia mai facila, poti sa-ti aduci cateva lucruri personale cu care sa-ti decorezi spatiul personal pe care il ai la dispozitie la locul de munca. O fotografie cu partenerul de viata sau cu familia, cana ta preferata de cafea sau un desen al copiilor pot fi elementele prezente pe biroul tau, care te fac sa zambesti.Credit foto: Unsplash.com