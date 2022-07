Este productivitatea maxima tangibila la locul de munca?

Pentru a ne mentine intotdeauna pe o panta ascendenta si pentru a ne asigura atat confortul, cat si evolutia, suntem adesea supusi trendurilor care promoveaza productivitatea.Ei bine, avem pentru tine o serie de sfaturi care sa te ajute sa iti dezvolti productivitatea si sa nu te lasi coplesit de volumul de munca.In primul rand, este esential sa iti cunosti prioritatile. Nu vorbim aici despre cate sarcini trebuie rezolvate, ci de sarcinile care, daca nu sunt indeplinite, incurca restul obiectivelor. Astfel, dintr-o lista de 30 de lucruri care necesita rezolvare, trebuie sa numesti exact acele actiuni fara de care nu iti poti incheia ziua de munca. Imediat ce ai bifat aceste actiuni, poti sa iti faci planul pe mai departe, poti incepe sa lucrezi la restul subpunctelor sau poti pur si simplu sa iei o pauza.Despre pauze vorbim la punctul 2, pentru ca nu poti spera ca productivitatea ta sa atinga cote maxime fara sa iti oferi cateva momente de respiro. Oricand simti ca nu mai poti face fata muncii si ca ideile nu se mai conecteaza, este necesar sa iti acorzi cateva minute. Ridica-te de la birou, incearca sa scapi de tensiune, sa te bucuri de cateva minute de soare sau pur si simplu sa mananci un fruct. Cu cat amani mai mult pauzele, cu atat iti vei ingreuna performanta.Al treilea pas, fara de care nu putem vorbi despre productivitate, reprezinta organizarea sarcinilor. Aici nu se aplica “one size fits all”, asa ca incearca sa iti gasesti cea mai buna modalitate de organizare, care sa se plieze perfect pe stilul tau de munca si pe domeniul in care este esential sa dai randament. Fie ca vorbim despre agende, calendare online sau alarme setate strict pentru cele mai importante sarcini, important este sa nu iti dai voie sa uiti ce ai de rezolvat. Totodata, cu cat structurezi mai bine informatia, cu atat se sedimenteaza mai usor in minte si vei simti ca totul este clar si realizabil.Imediat ce ai stabilit exact ce anume trebuie rezolvat, incearca sa identifici momentul din zi in care simti ca inspiratia si puterea ta de munca ating cote maxime. Pentru unii, acest moment vine la inceputul zilei de munca, insa pentru altii se poate suprapune cu pauza de masa sau cu linistea care survine in ultimele ore din zi. Tot ce trebuie sa faci este sa incerci sa rezolvi cele mai dificile task-uri atunci cand te bucuri de cea mai mare claritate.Pe langa toate acestea, nu uita sa ceri ajutorul atunci cand simti ca nu poti face fata volumului de munca, sa te relaxezi si sa te recompensezi de fiecare data cand bifezi un task dificil si sa iti amintesti constant ca nimic nu este mai important decat sanatatea ta fizica si psihica. Aceste se afla in codependenta, asa ca inainte sa iti doresti ca munca ta sa functioneze bine, trebuie sa te asiguri ca tu functionezi bine.