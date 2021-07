Joburile care iti ofera cazare gratuita in Bucuresti

Începutul este mereu greu, dar nimeni nu se așteptă să fie atât de greu pentru un tânăr să locuiască singur în capitala României. Deși țara noastră nu este una dintre cele mai scumpe țări din Europa, salariile pentru un post entry level în regim full time sunt între 1.800 – 2.000 de lei net / lună, iar cazările în București încep de la cel puțin 1.000 de lei, într-o zonă periferică din capitală, pentru o garsonieră neutilată – pentru o garsonieră utilată chiriile pornesc de la 1.500 de lei / lună în aceeași zonă.Pentru o garsonieră utilată, dar modestă, într-o zonă de top a Bucureștiului, o persoană va fi nevoită să scoată din buzunar cel puțin 3.000 de lei.Pentru a realiza un calcul simplu, vom lua cea mai ieftină chirie – 1.000 de lei. Pe lângă cei 1.000 de lei, un tânăr trebuie să mai scoată lunar bani din buzunar pentru:Din cei 2.000 de lei mai rămân 500 de lei pe care o persoană ar trebui să îi cheltuiască pe mâncare și transport. Pentru mâncare, un singur om (care își prepară singur mesele) are nevoie de cel puțin 600 de lei pe lună, iar pentru transport cu metroul 70 de lei – momentan, căci și din acest punct de vedere urmează scumpiri. Făcând un calcul simplu, este imposibil ca o persoană să trăiască singură în București cu un astfel de salariu, chiar și într-o garsonieră modestă dintr-o zonă periferică.Conform economiștilor, pentru caîntr-un mod modest, acesta are nevoie de un salariu de cel puțin 4.000 de lei net / lună.Pentru a putea să își atragă cât mai mulți candidați pentru posturile vacante, multe companii aleg să le plătească acestora chiriile – adevărul este că nu sunt atât de multe companii care fac acest lucru, dar este un plus binevenit în piața locurilor de muncă.În România, cei care lucrează în MAI (polițiști, jandarmi, agenți de penitenciare, etc.), primesc din partea statului un plafon pentru chirie (nu tot costul chiriei) pentru a putea trăi în zona în care sunt încadrați, inclusiv în București. Cu toate acestea, cei care aleg să ne păzească își asumă un risc foarte mare, ținând cont de gradul de infracționalitate din România.Marile companii sunt dispuse să plătească cazarea pentru ingineri cu experiență și acest lucru nu este de mirare – cu greu găsești ingineri profesioniști care să nu fi plecat deja în străinătate.Manipularea utilajelor de construcție nu este ușoară, iar companiile caută mereu profesioniști pentru a se asigura că sarcinile vor fi efectuate fără incidente. Astfel că, pentru atragerea acestora, companiile le promit cazare gratuită și mâncare. Trebuie menționat faptul că multe companii apelează la forță de muncă din țări defavorizate pentru a-i plăti pe oameni chiar și de 5 ori mai puțin ca în afară.După multe cercetări pe piața muncii am găsit un singur job disponibil în momentul actual pentru tinere menit să ofere cazare gratuită, dar care nu necesită experiență sau studii speciale în domeniu:Deși este o industrie aparte, meseria de model de videochat este singura ce le oferă tinerelor cazare gratuită într-un apartament de lux în inima Bucureștiului, pe lângă un venit de minimum 5.000 de lei net / lună. Întrebarea cea mai mare este: Cum își permite un studio de videochat să ofere modelelor o asemenea oportunitate? Răspunsul se bazează pe încasări.au modele de top care încasează lunar peste 90.000 de dolari, așa că efortul financiar necesar pentru susținerea cazărilor se poate aplica uniform pentru orice model, indiferent dacă este la început de carieră.