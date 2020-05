Munca de acasa in pandemie: avantaje si dezavantaje

Lucrul de acasa are insa avantaje si dezavantaje. Multi angajatori au dezvaluit ca, desi pare destul de greu, mai ales daca ai in preajma si copii, multi dintre salariati si-au crescut productivitatea in timpul pandemiei de coronavirus, lucrand de acasa.Mai mult, acestia spun ca unii dintre angajati au lucrat mai mult si la alte proiecte, descoperindu-si noi talente.Unul dintre cele mai mari avantaje pentru angajatori a fost reprezentat de costurile de operare mult mai mici: au redus cheltuielile cu chiria si utilitatile in sedii unde se desfasura activitatea.Foarte multe companii, au sesizat o crestere a productivitati muncii in timpul pandemiei de coronavirus, deoarece angajatii s-au simtit mult mai in largul lor, mai odihniti si au fost capabili sa isi gestioneze mult mai bine programul si sa lucreze intr-un mediu familiar.In plus, au economist timp, deoarece mergand la birou in fiecare zi petreceau foarte mult timp in trafic. In medie, au economisit doua ore zilnic. De asemenea, banii pe care il cheltuiau pe transport au fost indreptati catre alte cheltuieli mult mai utile sau economisiti.Toate aceste date sunt sustinute de statistici si concluzii care accentueaza avantajele care contribuie la cresterea productivitatii prin telemunca. 77% dintre angajatii cu norma intreaga si cu jumatate de norma au declarat ca lucreaza de la distanta mai productiv.30% dintre lucratori au declarat ca au realizat mai multe dintre task-urile primite atunci cand lucrau de acasa.Un dezavantaj al muncii de acasa a fost insa faptul ca angajatii si-au luat mai multe pauze. Cu toate acestea insa, productivitatea lor a crescut. Potrivit studiilor facute, persoanele care lucreaza de acasa fac pauze de 22 de minute pe zi, in timp ce angajatii care merg la birou doar 18 minute.Chiar daca fac pauze mai lungi, angajatii care lucreaza de acasa isi prelungesc programul de lucru cu 6-7 ore pe saptamana, fata de omologii de la birou.Cu toate acestea, exista si destul de multe dezvantaje ale telemuncii. De exemplu, personalul care lucreaza de acasa poate fi mai distras acasa si de alte lucruri decat la birou.De asemenea, potrivit studiilor, un alt dezavantaj al muncii de acasa este faptul ca angajatilor le lipseste socializarea cu colegii. Uneori se simt singuri si extenuati. Lipsa socializarii poate afecta echilibrul social si mental, iar in timp ar putea duce la o scadere a productivitatii.Avand in vedere incertitudinea generala care vine cu un focar global, revine liderilor de companii sa ia decizii cruciale in ceea ce priveste punerea in aplicare a unei politici de lucru la distanta, care sa fie rezonabila, fie ca integreaza o configuratie temporara de la distanta, fie ca pastreaza o forta de munca la birou.Membrii personalului carora li se permite sa faca o munca mobila se bucura de siguranta si comoditatea de a lucra de acasa.Se pot odihni usor, mai ales in timpul unui focar viral, cand toata lumea este incurajata sa pastreze distanta.Desi colaborarea si coeziunea grupului sunt valoroase intr-un loc de munca care incurajeaza munca in echipa si creativitatea, exista momente in care acestea ar trebui puse putin in spate pentru a pastra siguranta.Intre timp, infractorii cibernetici nu se odihnesc niciodata si ar putea influenta situatia precara a intreprinderilor, vizand calculatoarele individuale, in special in aceasta perioada de pandemie.De asemenea, personalul poate fi expus la amenintari la adresa securitatii la care nu ar fi altfel expusi daca ar lucra de la birou folosind calculatoarele companiei care sunt relativ mai bine protejate.In plus, nu exista un control complet asupra locului in care lucreaza personalul la distanta; angajatii se pot conecta la retelele Wi-Fi nesigure si pot compromite e-mailurile ce contin date si informatii importante despre companie.Din fericire, aceste scenarii sunt evitabile printr-o implementare a unei politici de lucru de la distanta, care include conectarea la un VPN sigur si simplificarea practicilor de lucru la distanta, in care personalul poate avea voie sa lucreze de la distanta doar daca respecta proceduri stricte de securitate si flux de lucru.O configuratie de lucru echilibrata si ideala este una in care diverse scenarii sunt gandite cu atentie, bunastarea angajatilor este luata in considerare si prioritatile de afaceri sunt in ordine, mai ales ca trecem printr-o perioada grea, fara precedent, ce ar putea duce la criza economica uriasa in urmatoarele luni sau chiar ani.Top 10 cele mai importante stiri economice in contextul pandemiei COVID-19 sunt: