Productivitate scazuta la locul de munca? Schimba-ti stilul de viata!

Reusesti cu greu sa mai faci fata deadline-urilor si procesului de creatie? Relatia cu sefii si colegii s-a deteriorat? Te-ai gandit ca de vina este si stilul tau de viata?. Evolutia in plan personal isi pune deseori amprenta asupra vietii profesionale. Iata 4 metode prin care iti poti schimba stilul de viata:Poate pare mai greu de crezut, dar gandeste-te ca dupa cele 8 ore de stat la birou, in fata calculatorului, cu atentie sporita la date, cifre, informatii, iti obosesc in egala masura corpul si mintea. Nu degeaba se spuneAvem nevoie de miscare ca de aer. Nu trebuie sa iti faci neaparat un abonament la sala, nu au nevoie de un antrenor personal, ci pur si simplu sa te misti: alergare in parc la prima ora a diminetii, inainte de portia de cafea si job, o plimbare seara, o iesire in natura cu bicicleta la sfarsit de saptamana. Sunt doar cateva exemple., zilnic sau saptamanal, in functie de posibilitati, insa cu cat mai des cu atat mai bine.Poate parea o lista de sfaturi de la nutritionist, dar sunt reguli simple, banale, care iti pot influenta viata personala si profesionala.Pauza de masa este si asa scurta si daca sari peste ea, pentru a finaliza un proiect urgent sau daca alegi sa mananci ceva rapid direct la birou, metabolismul tau are de suferit. Se intampla sa te simti prea obosit la final de zi, asa ca alegi sa consume fast-food pe canapea, in fata televizorului. Te grabesti sa ajungi la munca, asa ca sari si peste micul dejun. O succesiune de greseli care se rasfrang asupra organismului tau. Nu e de mirare ca nu mai ai energia pentru a duce la bun sfarsit un task, un proiect.Chiar si atunci cand nu ai timp, alege un iaurt in loc de un sandvis "cu de toate".