Salariile romanilor, dupa anii de pandemie. In ce domenii sunt bine platiti angajatii?

Dupa valul de disponibilizari din prima perioada, sistarea angajarilor si adoptarea somajului tehnic, mai multe domenii dau semne de revenire. Salariile unor romani au inceput sa creasca. In continuare, munca in strainatate este cea mai bine remunerata. Totusi, si in tara, frizerii, inginerii si contabilii se numara printre angajatii cu salarii mai mari.Reluarea angajarilor dupa cele cinci valuri puternice ale pandemiei COVID-19, aduce schimbari in piata muncii. O analiza a platformei de recrutare online OLX, arata ca exista in continuare discrepante majore intre domeniile de activitate, in privinta salariilor.. Pentru cei care prefera sa ramana in tara,Pentru intervalul martie 2021 - martie 2022, analizat de specialistii platformei de recrutare, s-a observat o majorare a ofertelor salariale. Cresterile inregistrate au fost pana la 15%.Daca luam in calcul datele platformei, cea mai semnificativa crestere salariala in perioada mentionata a fost in. Inginerii si meseriasi castiga acum cu pana la 13% mai mult decat in primavara anului 2021. Un salariu mediu in aceste domenii de activitate este de 917 euro/ luna.Si lucratorii comerciali si casierii sunt mai bine ofertati acum decat anul trecut. Majorarea este de 8%, un salariu fiind in medie de 481 euro/luna.in primavara acestui an, mult peste nivelul salariului meu din Romania.Chiar si cu aceste majorari, romanii castiga mai putin acasa, decat in strainatate, ceea ce duce la o accentuare a fenomenului migratiei, in cautarea unui loc de munca mai bine platit si a unui nivel de trai mai ridicat.Trebuie mentionat ca acest top se refera doar la domeniile acoperite de platforma. La nivel general, in Romania, statistica oficiala arata ca joburile din IT, management, marketing sunt in continuare cel mai bine remunerate. Cele mai mari salarii sunt incasate de angajatii din functiile de conducere.