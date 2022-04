Saptamana de lucru de 4 zile. Cel mai mare test facut pana acum.

Cel mai mare program-pilot de testare a saptamanii de lucru de 4 zile se va derula in Marea Britanie, pe o durata de sase luni. In acest interval,in Marea Britanie si Boston College in Statele Unite ale Americii, in parteneriat cu 4 Day Week Global, 4 Day Week UK Campaign si thinktankul Autonomy.Conceptul de saptamana de lucru de 4 zile a inceput sa devina din ce in ce mai interesant pentru tarile din Occident., determinand companiile sa reexamineze tiparul de lucru, sa faca pasul spre munca in sistem hibrid sau lucrul de acasa. Potrivit The Guardian, cercetarea din Marea Britanie va implica mai mult de 3000 de angajati din 60 de companii britanice cu domenii de activitate diferite, dar siStudiul va demara in luna iunie 2022 si se va derula pana in decembrie 2022. Cercetarea vine in contextul in care tot mai multe companii aleg ca varianta de imbunatatire a conditiilor de activitate-Printre companiile care au testat pana acum saptamana de lucru de 4 zile se numara si Panasonic, iar in timpul pandemiei unele banci au optat pentru aceasta varianta fara a afecta venitul angajatilor, iar rezultatele i-au incantat pe manageri.Declicul s-a produs in cei doi ani de pandemie, cand am asistat laNevoia de adaptare si-a spus cuvantul si acest interval si-a pus amprenta atat asupra asteptarilor angajatilor, cat si ale angajatorilor.Joe O’Connor, directorul executiv al 4 Day Week Global, a explicat pentru cotidianul The Guardian: “”.