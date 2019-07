The Mansion - un nou concept in videochatul mondial!

Tinerele dornice de afirmare care sunt in cautarea unui loc de munca stabil, bine platit si care ofera conditii excelente, au acum sansa de a gasi un job deosebit de profitabil in industria videochatului. In prezent, activitatea dintr-un studio de videochat este una legala, relaxanta si extrem de banoasa, iar conditiile de angajare impuse de marile agentii de modeling online nu sunt atat de stricte precum in celelalte domenii, astfel incat va trebui doar sa dai dovada de seriozitate si sa arati ca esti dornica de a invata pentru a face parte din echipa studiourilor de top.Indiferent de orasul in care locuiesti acum, poti lua in considerare noua oferta de angajare a celui mai mare studio de videochat din lume, Studio 20. Astfel, nouldin Bucuresti iti va facilita cazare, transport si te va sustine cu orice altceva de care ai nevoie. Iata cateva detalii importante care cu siguranta te vor motiva sa profiti de oferta fabuloasa The Mansion:Oricemarca Studio 20 te va ajuta sa lasi in urma grijile financiare, deoarece pe langa veniturile realizate, vei primi cadouri si bonusuri diverse. Cel mai important, insa, este faptul ca vei semna un contract legal in dublu exemplar inca din prima zi de activitate. Astfel, vei avea garantia veniturilor sigure si legale, precum si a conditiilor de munca promise la momentul angajarii.Contractul de angajare in cadrul The Mansion iti garanteaza confidentialitate totala. Astfel, la inceputul activitatii iti vei alege un pseudonim pe care il vei folosi pe platformele virtuale, iar numele tau real nu va fi dezvaluit nimanui. Din acest motiv, activitatea ta se va desfasura in siguranta deplina si numai tu vei putea decide cine va afla cu ce te ocupi.Cu o experienta internationala dovedita in peste 18 ani de activitate, Studio 20 este cea mai mare franciza de studiouri de videochat din lume, recunoscuta la nivel mondial pentru profesionalism. Echipa de modele a acestei agentii se bucura constant de cele mai importante premii ale festivalurilor internationale de profil, astfel incat vei lucra intr-un cadru profesionist si ultraperformant.Spre deosebire de alte domenii de activitate, angajarea la cel mai bun studio de videochat nu se va face in functie de experienta anterioara pe care o ai, astfel incat iti vei putea cladi o cariera de succes de la zero. Oferta de angajare la acest studio de videochat include un venit minim garantat de 1.000 de dolari in primele 3 luni de activitate, astfel incat sa te poti bucura de o viata mai buna inca de la inceput.Beneficiile de mai sus sunt cele de care se bucura toate modelele din franciza Studio 20, insa The Mansion este un proiect ce-si propune sa redefineasca videochatul in Romania si in lume. Astfel, iata ce-ti va oferi in plus:- Makeup profesional, zilnic: machiajul facut cu atentie si dedicare va pune intotdeauna in lumina cele mai frumoase trasaturi ale fetei tale, iar povestea pe care o vei imagina in fiecare zi in fata camerei va fi fascinanta si plina de secrete.- Hair styling: un profesionist se va ocupa in permanenta de acest aspect, astfel ca tu te vei simti mereu frumoasa si atragatoare.- Solar: vei avea posibilitatea de a-ti pastra nuanta “de ciocolata” a pielii pe tot parcursul anului.- Unghii: stim ca unghiile sunt cartea de vizita a oricarei femei ingrijite, asadar te vei bucura numai de modele deosebite realizate intr-un cadru profesionist.- Masaj: performanta necesita si sacrificii, astfel incat orice model de top are si zile in care lucreaza foarte mult. Ori de cate ori te vei simti obosita sau pur si simplu vei dori cateva momente de relaxare, rasfatul unui masaj te va ajuta sa-ti amintesti ca faci parte din echipa celui mai bun studio de videochat din lume!- Operatii estetice: daca ai vreo nemultumire legata de aspectul fizic sau vrei sa dai o alta forma unei anumite zone pentru a o face cat se poate de apetisanta, noi te vom sustine in acest demers.- Parteneriat exclusiv LiveJasmin Certified, trafic garantat Studio 20 si incasari de minimum 5000$/ perioada, dupa 60 de zile.In situatia in care locurile de munca bine platite sunt tot mai rare si vin cu o responsabilitate uriasa si un program de lucru epuizant, job-urile din studiourile de videochat sunt tot mai cautate. Astfel, daca vrei o viata lipsita de griji si un job legal care sa iti permita sa cumperi propriul apartament si masina la care visezi in numai cativa ani, programeaza un interviu la The Mansion si bucura-te de toate beneficiile acestui proiect revolutionar!