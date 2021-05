3 beneficii ale sistemelor Linux intr-un plan pentru servere dedicate

Daca vrei sa achizitionezi un plan pentru servere dedicate, probabil inca nu te-ai hotarat ce sistem de operare sa folosesti. Desi aceasta decizie tine de preferintele personale, fiecare alternativa vine la pachet cu avantaje si dezavantaje. Iata 3 beneficii ale utilizatorilor care aleg Linux!Interfata de la Windows poate fi una familiara, dar optiunile puse la dispozitie pentru customizare sunt limitate. Pe langa faptul ca trebuie sa ai cunostinte tehnice pentru a putea efectua configuratiile corect, este necesar sa investesti intr-o licenta in fiecare luna si sa achizitionezi diverse programe aditionale. Pe de alta parte, Linux este un software de tip open source. Asta inseamna ca oricine poate descarca si modifica codul pedupa bunul plac, iar sistemele bazate pe aceeasi arhitectura vin la pachet cu caracteristici unice. Spre exemplu, Debian este foarte complex si reprezinta solutia ideala pentru expertii in domeniul tehnic. Cei care isi doresc sa evite autentificarea prin accesul root, pot folosi un sistem Ubuntu. Acesta permite rularea fiecarui program cu permisiunile reduse si administrarea prin instrumentele sudo. Se poate utiliza si CentOS. Acesta este considerat o copie pentru Red Hat Enterprise Linux, avand integrate functiile sale de baza.Nu exista niciun sistem de operare care sa poata bloca complet atacurile rau intentionate pe servere dedicate. Cu toate acestea, pe serverele Windows ai sanse mai mari sa contactezi un virus. Acest eveniment are loc ca urmare a popularitatii celor de la Microsoft si a faptului ca se gasesc frecvent brese de securitate. Totusi, sistemele Linux nu sunt la fel de cunoscute si colecteaza doar un minim de date de la fiecare persoana. Asadar, nivelul de intimitate este mai mare. Poti verifica prezenta virusilor prin intermediul unui software de audit. O astfel de unealta analizeaza pachetele din prezent si te ajuta sa le indepartezi pe cele daunatoare. Atunci cand codul este compromis, trebuie sa folosesti si un program precum ClamAV, pentru a detecta activitatile malware.Daca esti developer, mai mult ca sigur te-ai intrebat pana acum cum ar fi sa ai propriul sistem de operare pe servere dedicate. Acesta nu trebuie sa fie construit de la zero, deoarece Linux este o platforma conceputa in mod special pentru a putea fi adaptata la nevoile fiecarui utilizator. Spre deosebire de Windows, nu esti fortat sa alegi o structura specifica. In schimb, ai control complet asupra acestui aspect. Aplicatiile instalate cresc gradul de vulnerabilitate, ceea ce inseamna ca vei avea nevoie de un firewall activ. Acesta analizeaza traficul si separa intrarile normale de cele care par suspecte. Folosind comenzi specifice, poti limita si vizionarea directoarelor sau incercarile de autentificare.Atunci cand gazduirea partajata nu mai face fata numarului de vizitatori, este important sa investesti intr-un plan imbunatatit de hosting. Resursele dedicate nu trebuie insa sa aiba costurile imense. Achizitioneaza un plan de la un furnizor de incredere si beneficiezi de stocare SSD, acces SSH si 99,9% uptime incepand de la 53,95 €/luna (pret preluat de pe site-ul)!