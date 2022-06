5 meserii perfecte pentru persoanele creative

Ești o persoană creativă și cauți o meserie pe măsură, care să îți permită să îți dai frâu liber imaginației? Din fericire, la ora actuală ai la dispoziție numeroase opțiuni. În continuare, îți prezentăm 5 dintre cele mai populare meserii potrivite pentru o persoană creativă.Așa cum sugerează și numele, machiajul a ajuns în zilele noastre la rang de artă. Un make-up artist are numeroase oportunități de angajare, de la clasicul salon și până la platourile de filmare.Câștigurile pot ajunge și ele să fie pe măsură. Un make-up artist aflat la început de drum poate ajunge ușor la venituri lunare de 2.500 lei. Cu timpul însă, salariul va crește și, odată cu el, și oportunitățile de colaborare.Pentru a putea începe o carieră în acest domeniu va trebui să te înscrii la unul dintre multeledisponibile la centrele de formare profesională. Un astfel de curs durează, de regulă, în jur de 2 luni, astfel încât să ai timp să deprinzi toate tehnicile de bază.După terminarea cursului vei primi o diplomă recunoscută internațional astfel încât vei putea să profesezi oriunde în Uniunea Europeană.Un designer de modă necesită multă creativitate și viziune pentru a crea ținute care să fie cu adevărat apreciate de către clienți. Pentru a ajunge un designer vestimentar de succes va trebui să ai o adevărată pasiune pentru modă, culori și materiale. Pentru a-ți începe această carieră va trebui mai întâi să înveți partea teoretică, așa cum ai face-o și la un curs de make-up dacă ai alege acea meserie. În timpul cursului vei învăța toate noțiunile de bază care îți vor permite să începi această carieră.Apoi, dacă vrei să profesezi liber, adică să nu te angajezi la nici o casă de modă, va trebui să investești în câteva instrumente de bază de care are nevoie orice designer, precum o mașină de cusut, materiale și accesorii.Ai transformat amenajarea locuinței într-o adevărată pasiune? În cazul acesta, ai putea transforma hobby-ul în meserie alegând să te faci designer de interior. Cum poți face acest lucru? În primul rând, va trebui să te înscrii la un curs de designer interior. În cadrul cursului vei învăța de la un profesionist toate tainele acestei meserii.În plus, în timpul cursului vei avea ocazia să îți faci și un mic portofoliu de proiecte, chiar dacă este vorba doar de niște schițe. Acestea vor fi însă esențiale în a-ți găsi un loc de muncă sau chiar primul client ca freelancer.În ceea ce privește veniturile, un designer de interior poate câștiga lejer 1.000 de euro pe lună. Totul depinde de numărul de clienți pe care reușești să îi atragi.Îți plac jocurile video? Atunci de ce să nu creezi tu unul? Game designerii au devenit din ce în ce mai căutați în ultimii ani, când industria jocurilor video a explodat. Pentru a începe să profesezi în acest domeniu vei avea nevoie, în afară de creativitate, și de o diplomă de grafician pe calculator. Poți începe cu un curs simplu, de Photoshop, în care vei învăța noțiunile de bază, urmând ca apoi să te specializezi învățând alte programe software cruciale în industria jocurilor video.Meseria de game designer necesită nu doar creativitate ci și multe cunoștințe tehnice, însă salariul este unul pe măsură. Un game designer poate ajunge foarte repede la un salariu de 2.000 de euro pe lunăFotografii trebuie să fie persoane creative pentru a avea succes în acest domeniu. Ei trebuie să își folosească talentul și aparatul foto pentru a surprinde momente unice și imagini cu adevărat spectaculoase. Iar fără creativitate aceste lucruri sunt greu de realizat.Dacă ești de părere că ai creativitatea necesară, poți alege fie să te înscri la un curs de fotografie, fie să înveți pe cont propriu.Cu timpul, te poți specializa pe fotografia de eveniment (precum nunți, conferințe, etc), pe cea de produs, stradă sau de portret. Indiferent de ce alegi, poți ajunge să câștigi până la câteva mii de euro pe lună.Singurul dezavantaj al acestei meserii este că necesită o investiție destul de mare la început. Va trebui să îți cumperi un aparat foto profesional, obiective, lumini dar și numeroase accesorii care, în total, vor costa probabil peste 3.000 de euro.Iată, deci, că o persoană creativă are numeroase opțiuni atunci când vine vorba de a-și crea o carieră într-o meserie ce le pune în valoare punctele forte.