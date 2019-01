5 momente in care cartile de vizita fac diferenta

Aproape indiferent de jobul pe care il ai sau de domeniul in care esti implicat, onu iti strica. Din contra, vei avea numai de castigat de pe urma ei. Iti vom arata in continuare de ce ai neaparata nevoie de aceste carduri cu informatii personale si cand vei fi nevoit sa le folosesti:Probabil ca cel mai evident motiv pentru care ai nevoie de carti de vizita personale este participarea la evenimente unde toata lumea are. Fara carti de vizita personale te vei diferentia in mod negativ de ceilalti. Care va fi replica ta atunci cand cineva va veni la tine si iti va spune: “Poftiti cartea mea de vizita”?Acestea sunt o buna oportunitate de a te prezenta unor potentiali angajatori. Impresioneaza-i pe reprezentantii companiei atasand la CV-ul tau si o carte de vizita profesionist realizata.Chiar si la reuniunile de familie poti lua cu tine cateva carti de vizita, mai ales daca stii ca te vei intalni acolo cu rude pe care nu le-ai mai vazut de ceva vreme si cu care cam pierdusesi legatura. Iar daca esti in cautarea unui loc de munca, inclusiv familia te poate ajuta transmitand mai departe cartile tale de vizita unor potentiali angajatori.Astazi se folosesc tot mai mult invitatiile transmise electronic, insa pentru cei de scoala veche are un impact mai mare o invitatie la un eveniment, spre exemplu, trimisa in plic, prin curier sau prin posta. La acea invitatie poti atasa o carte de vizita. Exista aplicatii de smartphone care scaneaza cartile de vizita si iti introduc automat in lista de contacte numarul de telefon si adresa de email.Sunt tot mai mult la moda cadourile tip corporate, cele trimise de companii, cu ocazia sarbatorilor, unor parteneri de afaceri sau unor colaboratori. In coletul pregatit este absolut obligatoriu sa asezi si o carte de vizita pentru ca destinatarul sa stie din parte cui este darul.Asadar, daca te-ai lamurit cu motivele pentru care ai nevoie de, iata si cam ce date personale ar trebui sa incluzi pe acestea:Nume, numar de telefon si adresa de email.E important pentru cel in mainile caruia ajunge cartea ta de vizita sa stie domeniul in care activezi, dar si functia pe care o ai intr-o institutie sau intr-o companie.Daca ai un logo conceput profesional care sa reprezinte ceea ce faci atunci si acesta trebuie tiparit pe cartea de vizita.De regula, fiecare companie are un slogan, un motto care o defineste. Acesta descrie ideologia de afaceri si este utila pentru cei care vor sa stie cate ceva despre brand.In cazul in care esti grafician sau designer ori artist plastic de orice fel sau chiar hairstylist ai cu siguranta un site pe care iti prezinti portofoliul. URL-ul site-ului trebuie sa se regaseasca pe cartea de vizita.este un site dedicat celor care cauta o solutie rapida pentru carti de vizita. Site-ul ofera modele gratuite, livrare gratuita in bucurest in 24, pana la 48 de ore si comanda online.