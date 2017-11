Alege si comanda online produse de birotica si papetarie Zenon!

Avem o experienta foarte bogata pe piata de birotica si papetarie din Romania, iar principalul nostru obiectiv este multumirea clientilor care isi doresc un mediu de lucru bine organizat si modern. Pe Zenon.ro sunteti la un click distanta de produsele de birotrica si papetarie dorite.Plicuri - alegeti corect formatul de care aveti nevoie.Unul dintre cele mai consumate produse de papetarie , plicul este folosit intr-o gama foarte larga de activitati, de la expedieri postale de diverse documente, pana la ambalarea de diverse obiecte. Tocmai pentru ca are atat de multe intrebuintari, plicurile sunt categorisite dupa foarte multe criterii. Cele mai raspandite sunt plicurile albe simple care sunt produse intr-o gama variata de dimensiuni, dar mai exista si plicuri de culoare kraft, maro si este folosit, in general, pentru expedierea documentelor.In functie de documentelepe care le folosim, plicurile se impart in doua categorii, care fac diferenta si de care trebuie sa tinem cont atunci cand le cumparam. Dimensiunea plicului trebuie sa fie mai mare decat formatul documentului pe care il expediem. Exista plicuri C4, folosite la documente A4, plicuri C5 folosite pentru documente A5 sau A4 indoite pe jumatate, C6 folosite pentru cartile postale sau documente impachetate in 3, plicuri DL sau plicurile pentru bani, disponibile in variante cu fereastra sau fara si plicuri cu burduf pentru expedierea unui volum mare de documente.Daca am ales bine dimensiunea necesara trebuie se alegem unul din cele trei tipuri de sigilare. Avem plicuri siliconice cu o banda care se indeparteaza si apoi se sigileaza, plicuri autoadezive, care dispun de adeziv pe doua parti ale plicului si plicuri gumate care necesita umezirea partii adezive pentru a putea sigila continutul.Hartie format A4 la cele mai bune preturiDimensiunile standard de hartie sunt impartite in doua grupe: format A si format B. ISO 216 este un standard care specifica marimile formatelor de hartie folosite de majoritatea tarilor, printre care si Romania, si a fost introdus in anul 1975. Cel mai comun format este A4.Hartia in format A4 folosita pentru imprimanta sau copiator este indispensabila in desfasurarea activitatii oricarui birou, de acasa sau de la firma. Hartia A4 este cel mai folosit produs din hartie in cadrul companiilor. Indiferent de domeniul de activitate al firmelor, situatiile, mail-urile, scrisorile sau documentele de orice tip sunt printate pe hartie format A4.Exista patru tipuri principale de hartie in format A4: hartie pentru documente bussiness, folosita in cadrul companiilor intre departamente sau cu alti colaboratori, hartia foto este o hartie speciala pentru fotografii, hartia pentru cataloage sau flyere si nu in ultimul rand, cea mai folosita este hartia economica, pentru uz curent.Cat despre culoarea hartiei, de obicei, este albul in diverse grade, acest grad de puritate al albului influentand perceptia psihologica a culorilor dar si optic deoarece culorile de print digital nu sunt complet opace. hartie A4 acopera nevoile de baza pentru print-urile zilnice de acasa sau in cadrul unei companii. Cel mai important criteriu de diferentiere al hartiei de copiator A4 il reprezinta gramajul hartiei pe metru patrat. Astfel, cele mai importante categorii sunt: 80 grame/mp, 90g, 100g, 120g, 140g, 160g, 170g, 200g, 210g, 220g, 250g, 280g respective 300 grame/mp. Avem peste 100 de modele de hartie in format A4, de copiator, de la cei mai cunoscuti producatori : Xerox, Sky, Double A, MultiCopy si Optiimage.Zenon va pune la dispozitie o gama completa de astfel de produse, la cele mai bune preturi, cu livrare rapida.