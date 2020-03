Antreprenorii pot fi actionari unici in mai multe SRL

Legea adoptata de Parlament in decembrie 2019 vizeaza anularea interdictiei de a fi actionar unic in mai multe societati cu raspundere limitata sau de a te asocia cu un actionar unic intr-o astfel de societate.Asociatul unic poate fi si angajat al societatii cu raspundere limitata pe care o detine, in baza art. 196, alin. 3 din Legea societatilor (31/1990).Prin urmare, asociatul unic va putea chiar sa aiba contract individual de munca la toate societatile, iar obligatiile de plata catre bugetul de stat pot fi stabilite cu ajutorul aplicatiei calculator salariu Alte modificari aduse Legii societatilor prin proiectul initiat de deputatii USR Cristina Pruna si Claudiu Nasui:in aceeasi camera vor putea avea sediul social mai multe firmela inregistrarea sediului social nu mai este obligatorie prezentarea certificatului de sediu social, adeverintei de sediu social si a avizului privind schimbarea destinatiei imobilelorse elimina necesitatea acordului vecinilor pentru a avea sediu social intr-un apartamentActul normativ a fost adoptat in Parlamentul Romaniei in decembrie 2019 si a ajuns pentru promulgare la presedintele Klaus Iohannis. Seful statului a trimis proiectul la reexaminare, apreciind ca masurile prevazute de lege ar putea ingreuna combaterea evaziunii fiscale si scad gradul de responsabilitate ce revine actionarilor.Criticile aduse de presedintele Romaniei in cererea de reexaminare a actului normativ privind modificarea Legii societatilor:abrogarea art. 14 din Legea 31/1990, privind interdictia de a fi asociat unic la mai multe societati cu raspundere limitata, ar putea genera probleme intrucat nu este dublata de mecanisme care sa impiedice situatii precum transferarea activitatii de la o societate la alta sau chiar crearea de societati distincte pentru o singura afacere in scopul obtinerii de anumite beneficii cum ar fi rambursarea de TVA sau obtinerea de subventiidiluarea raspunderii personale a unui asociat care raspunde cu patrimoniul sau, unic, pentru datoriile unui numar nelimitat de societatilipsa unor mecanisme care sa asigure recuperarea creantelor in mod echitabil de catre creditorii societatilor cu acelasi asociat unicLa reexaminare, senatorii au acceptat un singur amendament recomandat de seful statului: eliminarea obligatiei prezentarii declaratiei pe proprie raspundere privind detinerea calitatii de asociat unic intr-o singura societate cu raspundere limitata. Proiectul astfel amendat va fi supus la vot in plenul Senatului, iar apoi va ajunge la dezbatere finala in Camera Deputatilor, forul decizional.