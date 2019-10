Pe 31 Octombrie te invitam la o altfel de seara de ℍ𝕒𝕝𝕝𝕠𝕨𝕖𝕖𝕟 – business fara masti – la editia cu numarul 5 aO serie de evenimente– fiecare editie va avea un invitat ON STAGE si se va concentra pe o tema de interes pentru orice antreprenor, manager sau persoane interesate de a imparatasi experiente de business.In plus, sesiuni organizate de networking, degustare de vinuri si surprize.Vino alaturi de noi sa vorbim despre antreprenoriat pe bune si business fara masti – alaturi de un invitat special. Alexandra Popescu , Country Manager Oxette Romania Povestim despre business fara masti – cum obtii claritate in business, cum iti transformi echipa intr-una de succes, capabila sa performeze. Cum mentii un brand de succes si cateva sfaturi importante pentru orice antreprenor.Bonus – poti castiga un membership gratuit prin participarea la exercitiile de networking.𝓒𝓪𝓷𝓭: 31 𝓞𝓬𝓽𝓸𝓶𝓫𝓻𝓲𝓮, 𝓞𝓻𝓪: 19:00 – 22:00, 𝓛𝓸𝓬𝓪𝓽𝓲𝓮: 𝓐𝔀𝓮 – 𝓟𝓪𝓵𝓪𝓽𝓾𝓵 𝓤𝓷𝓲𝓿𝓮𝓻𝓼𝓾𝓵 Evenimentele #NAW faciliteaza contextul relaxat pentru crearea de relatii si incurajeaza interactiunea dintre membrii comunitatii, participanti, speakeri si parteneri, generand numeroase oportunitati reale de business.Evenimentele Networking After Work sunt insotite de parteneri speciali alesi pentru degustari de vinuri, dulciuri si alte surprize care sa te ajute sa petreci o seara placuta, intr-o companie selecta!Acum ai ocazia sa descoperi un spatiu destinat interactiunii umane, sa cauti informatii si sa identifici noi oportunități de afaceri si noi parteneri, clienti sau furnizori.