Cream relatii, nu baze de date!

„Nu mai romantiza despre cat de buna e viata de antreprenor. Este o lupta continua pentru salvarea vietii companiei si a pielii tale – zi de zi, in fiecare saptamana.”MORE Networking este o comunitate unde oamenii se intalnesc pentru a impartasi realitatile vietii de antreprenor, a se cunoaste, a crea oportunitati de colaborare si a se recomanda. Pentru ca cea mai buna cale de a progresa este sa fii in compania oamenilor care sunt deja pe drumul pe care vrei sa fii – te asteptam alaturi de noi la editia cu numarul III, a Conferintei Anuale de Business Networking.Tema din acest an este– antreprenorul clasic VS noul val de antreprenori. Am invitat alaturi de noi antreprenori cu multi ani si experiente de business si ii punem fata in fata cu oamenii din noul val de antreprenori, precum Atena Boca (comunitatea LPB), Iren Arsene (Curtea Veche), Cristina Otel (Soul Bloom), Lavinia Rasca (Exec eDU), Catalin Cindea (Mosia Corbeanca), Vladimir Dincu (UiPath), Oana Stan (Techir), Alex Maties (Morile Maties), Raluca Chisu (Kineto Bebe) & MORE.Ce s-a schimbat? Ce lectii am invatat? Ce metode pastram si unde trebuie sa schimbam perspectiva? Va fi o zi plina de dezbateri si discutii constructive, acompaniate de MULT networking si finalizate de GALA premiilor de excelenta in networking.In cadrul evenimentului, antreprenorii vor beneficia de metode pentru afaceri, strategii de dezvoltare pentru antreprenori si manageri, parteneri importanti, oportunitati de promovare pentru firme si companii, contacte de business: potentiali clienti sau furnizori, parteneri si colaboratori.business networking pe care evenimentul le ofera, cei prezenti vor putea sa crească vizibilitatea personala, precum si cea a afacerii pe care o reprezinta, isi vor putea crea o retea de contacte valoroase si pot descoperi oportunitati noi de colaborare.Participarea la eveniment se realizează prin achizitionarea biletelor de pe site-ul oficial al evenimentului - http://bit.ly/MORE2019 Mai multe informatii despre speaker si agenda pot fi gasite pe, dar și pe pagina dea comunitatii MORE Networking.MORE Networking este o comunitate necompetitionala de oameni de afaceri, antreprenori, directori de departamente si freelanceri care isi propun sa redefineasca experienta de business networking, prinbilunaresi. Entuziasmul este prezent in tot ceea ce facem si ne defineste cu tarie.