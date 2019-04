Cum inveti eficient pentru BAC

Bacalaureatul este probabil una dintre cele mai solicitante probe pe care elevii o au de dat. Si cu toate ca atesta insusirea cunostintelor predate in scoala, pentru cei mai multi, Bacalaureatul este un examen extrem de dificil.Daca speri sa obtii rezultate incredibile la examenul maturitatii si sa-ti imbunatatesti sansele de a intra la facultatea pe care ti-o doresti, va trebui sa fii constiincios si sa te pregatesti din timp. Dar fara un plan de studiu bine definit si fara instrumente eficiente, oricat de mult timp ai acorda invataturii, rezultatele dorite nu iti vor fi garantate.Adevarul este ca nu exista un mod standard de a invata pentru BAC, dimpotriva, exista mai multe feluri in care te poti pregati – de la studiul individual folosind clasicele, la meditatii cu un profesor, cursuri in clasa si cursuri online, la o combinatie a acestora.Optiunea pe care ar trebui sa o alegi depinde de resursele tale si de materiile la care nu te simti suficient de bine pregatit. E clar ca ai nevoie de o strategie, iar mai jos vei gasi cele mai eficiente tehnici de studiu, atestate de specialisti in invatare, pe care le poti incorpora cu brio in strategia ta.Invata pentru mai multe materii in aceeasi zi!Daca vrei sa excelezi la o anumita materie, ai putea crede ca cel mai indicat ar fi sa te concentrezi pe subiectul respectiv pana cand il stapanesti. Ei bine, specialistii in invatare sustin exact contrariul.Psihologul Dr. Robert Bjork, de la Universitatea din California, a ajuns la concluzia ca este mai eficient sa inveti pentru mai multe materii intr-o zi, decat sa te concentrezi doar pe una singura. Intercalarea disciplinelor iti forteaza creierul sa proceseze asemanarile si diferentele dintre lucrurile pe care le inveti, oferindu-ti astfel o intelegere mai aprofundata a cunostintelor si eliminand posibilitatea confundarii informatiilor similare.Fa pauze intre sesiunile de studiu la o anumita materie!In timp ce materia se aduna, poate fi tentant sa o lasi deoparte pentru a reveni asupra tuturor lectiilor odata, inainte de examen. Dar in timp ce acest stil de invatare te poate ajuta sa promovezi un test obisnuit, atunci cand vine vorba de BAC, situatia este diferita.Potrivit psihologului Dr. Nate Kornell, de la Williams College, pauzele intre sesiunile de studiu pe o perioada mai lunga de timp imbunatateste memoria pe termen lung. De exemplu, iti poti face un plan de studiu de cateva saptamani, in care sa aloci saptamanal cateva ore fiecarei materii, in loc sa inveti in fiecare saptamana la cate o disciplina.Evalueaza des informatiile invatate! Testarea poate fi un instrument util de invatare. Decenii de cercetare au aratat ca atunci cand incerci sa iti aduci aminte informatiile invatate, acestea se solidifica mai bine.Dr. Henry Roediger, psiholog la Universitatea Washington din St. Louis, sugereaza sa iti testezi cunostintele de fiecare data dupa ce ai terminat de invatat un capitol. Acest lucru te va ajuta sa-ti amintesti mai bine materia la examenul final si chiar mai tarziu.Problema cu invatarea mecanica, ceea ce majoritatea face atunci cand invata, este ca ofera un fals sentiment de familiaritate. Ai impresia ca stii ce inveti, cand, de fapt, nu ai nicio dovada a acestui lucru.Exista numeroase ghiduri si suporturi de studiu pentru BAC care contin teste de evaluare. Le poti gasi in orice librarie online. Ele te pot ajuta sa recapitulezi si sa intelegi mai bine notiunile teoretice invatate, urmand exact strategia de care vorbeam mai devreme – prin testarea sistematica a cunostintelor invatate.