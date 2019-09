Femei increzatoare la volan - Campionatul National Women Rally

La Campionatul National si Festival de motorsport, participantele si-au condus propriile masini, in 2 manse de concurs, in care au incercat sa scoata cel mai bun timp posibil sub privirile curioase ale celor dragi.Evenimentul realizat si fondat de Laura Savu, s-a desfasurat pe parcursul a 3 zile si a starnit rapid interesul clujenilor veniti in parcarea mall-ului Vivo.Participantele au fost motivate de catre invitatii speciali ai acestei editii:In timpul evenimentului, participantele si sustinatorii lor, au avut ocazia de a se relaxa si de a descoperi standurile pregatite de catre partenerii evenimentului.Women Rally este un concept unic in Romania dedicat femeilor increzatoare in ele, care s-a imbinat perfect cu surpriza oferita de ECCO: o prezentare de moda cu noua colectie de toamna - iarna ECCO SHAPE.Aceasta a avut loc in cadrul dineului, la RMB Inter Auto Mercedes-Benz, unde botinele ECCO SHAPE au fost lansate in lumina reflectoarelor. Noua colectie a fost conturata si de piesele vestimentare de la designer-ului Adriana Goilav. Unul dintre cele mai asteptate momente in cadrul dineului a fost premierea castigatoarelor Women Rally, iar incheiera acestuia a fost printr-un moment caritabil. ECCO a donat pentru licitatie cel mai ravnit model din noua colectie – botine business de damaBanii stransi in urma licitatiei au fost redirectionati catre Asociatia Little People Romania pentru cazuri umanitare.ECCO este unul dintre cele mai importante brand-uri de pantofi din lume, care combina stilul si confortul. Succesul ECCO este construit in jurul produselor cu o piele de calitate superioara. Produsele ECCO sunt vandute in 90 de tari, la peste 2.200 de magazine ECCO si peste 14.000 de puncte de vanzare. ECCO a fost fondat in Danemarca in 1963, si are peste 21.000 de angajati in intreaga lume.