Guvernul va introduce sistemul de munca flexibila "Kurzarbeit"

„Dacă unei companii i s-a redus vânzarea cu un anumit procent, ca să nu dea afară angajaţii cu programul corespunzător, practic stabilim un program flexibil de muncă pentru angajaţi şi statul plăteşte perioada de muncă nelucrată de angajaţi”, a spus Orban.Acest model de munca este o premiera pentru Romania si a fost preluat din alte tari europene, unde a inregistrat succes, de exemplu in Germania.„Trebuie să fixăm cadrul. La nivelul Uniunii Europene a fost aprobat programul SURE, care este destinat decontării cheltuielilor efectuate de state pentru anumite categorii de măsuri active, dar în special pentru măsurile de tip Kurzarbeit. Sigur că ideea în sine nu este foarte complicată”, a explicat premierul. El a menţionat că această măsură s-ar aplica pe o perioadă limitată atunci când apare o perturbare majoră pe piaţă, cum a fost acum criza generată de COVID.„Sigur, măsura se aplică o perioadă limitată, atunci când apare o perturbare majoră pe piaţă, cum este criza economică generată de epidemia de COVID, în cazul de faţă. Deci, aici va trebui să stabilim o perioadă de aplicare şi va trebui să gândim foarte bine cum punem în funcţiune acest mecanism, astfel încât, pe de o parte, să fie cât mai uşor de accesat, fără proceduri birocratice complicate, pe de altă parte, să asigure criterii de acordare a ajutorului către companii şi către angajaţi foarte clare, foarte precise, astfel încât să nu existe probleme foarte mari în interpretarea modului în care este aplicat şi pe de altă parte să reducă cât mai mult posibilitatea ca unii angajatori să poate să utilizeze această formă de protecţie fără să aibă nevoie sau să o utilizeze ca resursă suplimentară de venit, în condiţiile în care ei, teoretic, nu ar avea nevoie de această măsură”, a mai afirmat Orban.„Kurzarbeit” este un program de munca redusa si flexibila, care are rezultate foarte bune in Germania. Aceasta masura a fost luata pentru a evita concedierile, ca soluţie de depăşire a actualei crize. Munca cu timp redus presupune un parteneriat între angajatori, stat şi salariaţi, cu avantaje pentru toate părţile implicate: salariaţii îşi păstrează contractele de muncă şi pot lucra cu timp redus, angajatorii beneficiază de munca salariaţilor, însă doar în măsura în care aceasta este necesară, iar statul contribuie în multe cazuri cu o sumă care este mai mică decât ajutorul de şomaj pe care l-ar suporta în cazul concedierii şi evită concedierile.