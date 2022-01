Joburi la domiciliu accesibile pentru femeile care vor un venit suplimentar

Fie ca sunt in concediu de crestere copil, fie ca au un job cu un program flexibil sau pur si simplu isi doresc un venit suplimentar, femeile au de ales intre o multitudine de activitati pe care le pot presta in prezent, de la domiciliu, pentru a castiga bani in plus. Piata muncii a suferit transformari radicale in ultimii zece ani, iar cei doi ani de pandemie au adus si ei schimbari importante. Astfel ca, acum nu mai este nevoie strict de o prezenta fizica la birou sau de un program fix. Joburile part-time, conceptul work from home si activitatile independente castiga teren din ce in ce mai mult. Iata cateva idei de activitati pe care le poti presta pe cont propriu pentru a-ti spori veniturile.Daca te pricepi la cifre si calcule, este varianta ideala pentru tine. Poti tine contabilitatea pentru mai multe firme, chiar dupa programul de la locul de munca. Astfel, castigi un ban in plus fata de salariu si poti sa lucrezi de acasa. Daca nu iti mai doresti sa te simti constransa de un job cu program fix, atunci cu un simplu PFA poti desfasura activitatea si iti poti alege singura clientii. Firmele vor avea nevoie in permanenta de servicii de contabilitate, astfel ca este un domeniu de viitor.Iata un alt sector aflat pe val in prezent. Activitatea de content writing a devenit una dintre cele mai profitabile. Asta pentru ca domeniul online este in continua dezvoltare, iar antreprenorii au inteles ca au nevoie de aceste servicii pentru a-si completa strategia de afaceri. Un blog este un plus pentru un business. Un magazin va creste cu ajutorul unei platforme online. Pentru toate acestea, este nevoie de continut, iar tu il poti crea si poti castiga chiar de acasa, din fotoliu, un venit suplimentar. Daca iti place sa scrii si ai talent in acest sens, serviciile tale vor fi accesate de companii care au nevoie de oameni ca tine.Am spus-o si cu alte ocazii, tot ceea ce este handmade este la mare cautare. De ce? Pentru ca pur si simplu oamenii au inceput sa isi doreasca ceva doar al lor, obiecte unicat. Daca ai o pasiune pentru lucrurile realizate manual, poti castiga sume frumoase. Este o varianta potrivita pentru o mamica care se dedica ingrijirii copilului si vrea sa faca profit in timpul ramas liber. Mai ales ca astfel ai si trecere la o nisa foarte buna. Mamele isi doresc intotdeauna produse bio pentru copii, jucariile handmade sunt foarte apreciate, iar acum este simplu sa gasesti cliente accesand comunitatile online.