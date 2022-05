Marirea de salariu. Cum o obtii si ce tactici trebuie sa aplici?

Renegocierea remuneratiei trebuie facuta in locul potrivit, intr-un moment oportun si cu argumente clare.Stim cu totii ca pentru un angajat devotat, cu proiecte finalizate cu succes si un portofoliu bogat de activitati,. Iti dai tot interesul si faci performanta, dar simti ca munca ta nu este recompensata si in ciuda asteptarilor tale, sefii par sa nu ia in calcul o avansare in functie sau bani mai multi pentru tine? Te-ai gandit ca este cazul sa faci tu primul pas?Daca iti doresti o marire de salariu, initiaza o negociere cu sefii. Daca propunerea vine de la tine,. O astfel de discutie nu se poarta la telefon, nici la finalul unei sedinte si nici prin mijloace electronice. Este important sa alegi momentul potrivit,In privinta momentului, acesta ar trebui sa vina dupa finalizarea unei etape, a unor proiecte, dupa ce ai obtinut anumite rezultate.. Amana momentul si incearca sa te remarci in urmatoarea perioada. Nu ocoli propunerile noi, accepta provocarile, nu te plafona si tine o evidenta a realizarilor tale.