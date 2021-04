Model de videochat - o cale sigura si rapida spre ascensiune financiara

Nu mai este un subiect tabu de multa vreme. Videochatul in Romania a pus pe jar pe unii, mai ales in primii ani de activitate. Parea ceva ciudat, parea prea mult pentru o mentalitate invechita, asadar multi s-au aratat indignati. Insa, de multe ori ne dam seama ca a critica si a judeca este usor, mai greu este sa tolerezi sau sa intelegi mai mult decat in aparenta.Pentru cele care au ravnit la statutul de model de videochat si au facut asta la un studio videochat Bucuresti precum Prime Studios, satisfactia muncii exista pe deplin. Acestea sunt tinere ce dau dovada de ambitie, intrucat dincolo de parerile unora, au ales calea sigura si rapida de a obtine independenta financiara. Si nu numai, daca ne uitam la pachetele de avantajele ale angajatelor din acest domeniu. Prime Studios este un bun exemplu din domeniu in ceea ce priveste standardele unui studio de videochat. Este nu doar o locatie buna din capitala, ci si o amenajare interesanta si moderna, ce ar face pe oricine invidios. Camerele dedicate modelelor sunt separate si asigura intimitate totala, iar aici se petrece magia.Decorate luxos, modern, cu aparatura performanta, acestea isi asteapta doritoarele sa ocupe locul din fata monitorului si sa inceapa lungile conversatii online. Pentru ca pana la urma asta se intampla. Au loc conversatii cu public strain, exista chiar si nisa acelor site-uri non adult, cand publicul masculin cauta mai degraba o persoana in fata careia sa se confeseze.Despre arta comunicarii si seductiei invata fetele si pe parcursul trainingului. Nu s-a nascut nimeni invatat, astfel incat angajatorul aici isi da seama ca are nevoie sa puna pe tava fetelor trucuri despre cum sa exceleze. Reusita lor este si reusita studioului in cele din urma, ce ajunge sa fie mai bine cotat. Ba chiar exista si un bonus ce va fi oferit celei care la randul sau recomanda locatia si in cele din urma mai aduce o fata in echipa de modele.Privind anuntul de angajari videochat Bucuresti la Prime Studios ne dam seama ca lista de cerinte este minima. Vorbim de fete majore, dornice sa incerce, care au mult entuziasm si ar dori sa lucreze in ture. Acestea trebuie sa aiba ceva cunostinte de limba engleza si de operare pe un calculator.De partea de training se ocupa angajatorul, inclusiv de a le oferi fetelor cursuri de limba engleza. Acestea trebuie sa isi perfectioneze cunostintele de limba engleza, intrucat numai in engleza discuta cu membrii.Pot avea parte de castig facil obtinut, generos, chiar si fix desi sunt incepatoare in domeniu. Din lista de avantaje sunt de amintit:- Bonus de angajare in valoare de 500 de dolari.- Bonus de recomandare.- Premii lunare pentru cele care au cele mai multe ore petrecute online.Iar acestea sunt doar cateva dintre avantaje. Spre exemplu, la capitolul premii lunare unele dintre acestea pot fi un city break, caz in care rasplata vine cu o scurta, dar revigoranta calatorie. Modelul care castiga are sansa de a descoperi noi locatii si zone urbane care ii vor crea amintiri unice. Pentru ca dupa munca vine si rasplata, nu-i asa?Un alt tip de premiu se refera la operatiile estetice. Orice femeie considera ca mai are cate ceva de imbunatatit la propria persoana. Si in lumea moderna in care exista acces mai facil la interventiile estetice, de ce nu? Desigur, de regula sumele pentru astfel de operatii sunt destul de mari, asadar un premiu de acest gen ar putea fi mai mult decat ar putea spera unele femei. La Prime Studios se intampla si asta! Anual sunt oferite si premii de acest gen. Asadar la videochat se imbina perfect munca cu dezvoltarea personala, castigul financiar cu bucuria de a avea si timp liber pentru a putea avea ocazia sa se distreze cu banii castigati. Sunt suficient de multe motive pentru care tinerele aleg aceasta cale. Si cand o fac isi doresc sa faca parte din echipa unui studio care nu le va dezamagi, ci le va oferi un mediu placut de munca.Suna interesant? Afla mai multe despre domeniu din pagina oficiala a acestui studio.Adresa: Piata Victoriei (Metrou Victoriei)Telefon: 0725 165 944