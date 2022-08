Schimbarile Codului Fiscal, migrarea de la contracte part-time la full-time si fenomenul concedierilor

S-au inregistrat primele efecte oficiale ale modificarii Codului Fiscal, in sensul taxarii contractelor de munca part-time la nivelul salariului minim pe economie. Asa cum era de asteptat si cum au anuntat consultantii fiscali, a aparut pe de-o parte, iar pe de alta parte sunt semnale ca si. Ministerul Muncii a publicat primele cifre.Dupa ce schimbarile din Codul Fiscal au atras un val de reactii negative din partea mediului antreprenorial, Ministerul Muncii a iesit cu primele cifre menite sa demonstreze contrariul. Astfel, in comunicatul institutiei se arata ca odata cu anuntul facut in spatiul public, conform caruia contractele de munca part-time vor fi taxate si impozitate la nivelul salariului minim pe economie, s-a produs o crestere a numarului de contracte full-time. Mai exact,Ministerul a oferit si varianta oficiala si motivarea din spatele deciziei de suprataxare a contractelor part-time: “”.De cealalta parte a baricadei, mediul antreprenorial are propria varianta si trage semnale de alarma potrivit carora intr-o perioada in care romanii sunt deja afectati de criza, situatia s-ar putea inrautati din cauzaSondajul realizat de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania indica faptul ca, iar 22,5% ca vor concedia intre doi si cinci angajati.