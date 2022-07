TOP. Salariile in IT. Romania, locul 25 la nivel european

Faptul ca angajatii din IT castiga printre cele mai mari salarii din Romania nu mai este o noutate. Domeniul tehnologiei informatiei este foarte bine remunerat, dar cu toate acestea deficitul de resursa umana din acest sector persista. Un top realizat la inceputul lunii de scoala de programare CodecoolAnaliza ofera date despre remuneratia primita de angajatii de pe cele mai importante pozitii din IT.In prima instanta, analiza salariilor incasate de IT-istii din Europa arata ca cel mai bine platiti sunt IT-istii din Elvetia, Marea Britanie sau Belgia. De exemplu, in Elvetia un IT-ist castiga de la 62.000 euro pana la 195.000 de euro anual, in functie de nivelul la care se afla junior/senior. Din acest punct de vedere, Romania ocupa locul 25.Analiza a mers si mai departe si include un top realizat prin raportarea venitului unui programator la costurile de trai. Observam astfel ca, desi angajatii romani din acest sector castiga mai putin decat cei din alte tari europene, costurile pentru traiul in Romania sunt mai reduse, iar raportul plaseaza tara noastra pe o pozitie mai buna, respectiv locul 16. Mai exact,La nivelul anului 2022, pentru posturile de nivel junior, cele mai mari salarii in Romania sunt pentru pozitiile de Developeri Java, C++ si net cu valori cuprinse intre 5.000 si 7.000 de lei net. Paradoxal, desi salariile sunt printre cele mai mari din Romania, avem in continuare deficit de angajati in domeniul IT. Sectorul ii atrage pe multi, insa necesita cunostinte si o pregatire temeinica. Scoala Codecool spre exemplu pregateste IT-isti de la zero, cu ajutorul unor cursuri intensive cu o durata de 10 luni, iar la final acestia au sansa de angajare, dar beneficiaza si de internship platit.