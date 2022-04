Cinci idei pentru un balcon boem

Zilele tot mai lungi si calde dau semnalul ca vara este aproape, asa ca balconul apartamentului sau terasa casei au nevoie de o improspatare. Chiar daca am putea crede ca organizarea unui loc confortabil si plin de farmec poate fi costisitoare, exista cateva idei grozave si deloc scumpe pe care le poti aplica. Iata cinci sfaturi prin care poti crea spatiul perfect unde sa-ti petreci serile cu familia si sa-ti savurezi cafeaua de dimineata.Dupa ce iarna a fost destul de lunga si rece, cu multe ninsori, s-ar putea ca mobilierul de exterior sa aiba nevoie de cateva reparatii. Nu trebuie sa apelezi la un specialist pentru ca, in majoritatea cazurilor, sunt lucruri pe care le poti face chiar tu. Creeaza o lista cu elementele deteriorate si mergi la un magazin cu materiale de constructii. Acestea au consultanti care te pot ajuta sa alegi exact ceea ce ai nevoie. De asemenea, ia in calcul sa vopsesti scaunele si alte piese pe care le ai. Poti opta pentru culori pastelate, care sa emane caldura si confort.Odata cu venirea verii, este momentul sa refaci stocul de lumanari si felinare. Ele sunt excelente pentru iluminarea terasei si, in plus, contribuie la o atmosfera boema si calda. De asemenea, pe langa aceste piese, vei mai avea nevoie de corpuri de iluminat care sa lumineze serile in care ai invitati la cina sau vrei sa joci un joc de societate alaturi de familie. Poti alege lampadare, lampi sau aplice de perete, in functie de designul spatiului si nevoile cu care vine acesta.Introducerea in scena a unui leagan va contribui la o atmosfera intima, confortabila si boema. Nu trebuie neaparat sa cauti un model de mari dimensiuni, ba chiar poti miza pe sarmul unuia care se agata de perete. Exista o multime de modele, absolut fascinante si pline de culoare. Un element foarte apreciat si extrem de versatil este balansoarul din macrame, care iti va oferi relaxarea de care ai nevoie la final de zi.Florile si plantele verzi sunt printre lucrurile obligatorii care trebuie sa se regaseasca pe terasa sau balconul tau. Ele dau culoare si vitalitate si iti bucura privirea atunci cand iti petreci serile pe balcon. Daca nu ai suficient timp pe care sa-l dedici ingrijirii plantelor, o varianta este sa cauti acele flori care nu necesita foarte multa atentie si care supravietuiesc cu destul de putina apa. Pe de alta parte, daca ai un spatiu restrans, poti crea un sistem prin care sa le asezi pe marginea balconului sau chiar sa le atarni de pereti.Un semineu de exterior va avea un impact puternic asupra ambiantei si va transforma radical designul balconului sau terasei. In functie de spatiul de care dispui, poti achizitiona unul de mari dimensiuni sau poti opta pentru semineele cu bioetanol care se amplaseaza pe masa. Acestea nu sunt doar de decor, oferind si acea caldura necesara in serile mai racoroase de vara.Sursa foto: Shutterstock