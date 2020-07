Idei de amenajare pentru terasa casei tale

Vara se instaleaza usor-usor si, odata cu caldura, se accentueaza si dorinta noastra de a hoinari, de a ne lasa imbaiati de razele soarelui, de a savura, in aer liber, orele de seara alaturi de cei dragi.Terasa este locul perfect in care te poti simti bine, fie ca vorbim despre un balcon simplu sau de un spatiu larg, deschis, asezat elegant intr-un colt generos al gradinii.De aceea, noi am pus cap la cap un mini-ghid de demarare a lucrarilor de amenajare terasa - pentru ca stim - e greu pana incepi. Apoi, usor-usor, ideile si inspiratia incep sa se adune si sa faca loc poftei de lucru.Ia in considerare cat spatiu ai la dispozitie, daca e un loc de refugiu doar pentru tine sau un loc de taifas unde va veti primi si prietenii sau veti savura cina alaturi de membrii familiei. Odata ce ati luat aceasta decizieganditi-va la un stil si la o stare pe care va doriti sa o resimtiti de fiecare data cand va refugiati pe terasa. In functie de aceste detalii, va puteti decide la tipul de mobila si la decoratiunile necesare pentru a completa moodul pe care il urmariti. Daca vreti sa obtii un spatiu relaxant, adauga accentele de culoare prin intermediul pieselor mici de mobilier si al decoratiunilor. Puteti amesteca si culori reci si calde intr-o amenajare, pentru ca se pondereaza una pe alta.In cazul in care amenajezi terasa folosind spatiul pentru balcon, poti apela, de exemplu, la panourile decorative de la Fabrica de Profile pentru a obtine o uniformizare a peretilor. Fabricate din poliuretan, acestea sunt rezistente la umezeala si la socurile mecanice si pot fi vopsite in orice culoare. Cool, nu?Alege clar obiectele in care vrei sa investesti o suma mai mare: luminile sau fotoliile/scaunele. Daca spatiul permite, iti recomandam si instalarea unei mese. Ia in considerare si o zona de umbra in intreaga configuratie, adica, in cazul in care spatiul permite, incearca sa incluzi o copertina sau o pergola de care sa agati eventuale plante. in ceea ce priveste pardoseala, variantele cele mai potrivite sunt lemnul (desi presupune o ingrijire adiacenta), piatra naturala sau travertinul, pardoseala din WPC sau chiar placile ceramice.Daca iubesti florile, nu ezita sa umpli terasa de ghivece si jardiniere insa, incearca sa o presari cu lampi sau plase de beculete.Alege plante care pot tine tantarii la distanta precum muscate, craite, lemongrass sau lavanda. Folositi felinare, lampi, sfesnice, perne sau lampi suspendate pentru a aduce diferite accente atmosferei.In cele din urma, desfa o sticla de vin si doua pahare si, intr-o seara cu cer flamingo, inaugureaza terasa pentru care ai muncit atat de mult.Sursa foto: freepik.com - lifeforstock