Sfaturi pentru a alege o umbrela gradina

Dacă vrei să te bucuri la maximum de grădina ta, ar trebui să ții cont de posibilitatea de a plasa în ea o piscină portabilă sau un grătar cu cărbune. Cu toate acestea, va trebui să cumperi și o umbrelă grădină. Aceste umbrele te vor proteja de soare atunci când stai culcat și tragi un pui de somn sau citești sau chiar și atunci când mănânci în aer liber la masa din grădină.Dacă tot nu ai una dintre acele umbrele, a sosit momentul să o achiziționezi. Mai jos îți vom oferi informații foarte utile în acest sens. umbrela gradina este un instrument care oferă protecție împotriva razelor UV ale soarelui și ploii și este ideală pentru a fi folosită în grădini sau în medii în aer liber. Dincolo de un produs care să țină umbră atunci când soarele este puternic, umbrela grădină este folosită și ca obiect decorativ. Această umbrelă este un plus foarte frumos pentru grădina ta, mai ales în timpul verii și în zilele caniculare.Avantaje- Te protejează de razele UV și de ploaie- Există diferite modele și dimensiuni- Oferă un plus decorului grădinii tale- poți combina cu alt mobilierDezavantaje- Sunt scumpe- lovitură puternică le poate rupeMulți oameni caută o umbrelă de soare pentru grădinile sau terasele lor, așadar oferta pentru acest tip de articol este foarte largă și variată. În astfel de circumstanțe, s-ar putea să te simți puțin pierdut atunci când vine vorba de găsirea celui potrivit pentru tine. Totuși, nu îți face griji. Ceea ce trebuie să faci este să achiziționezi o umbrelă grădină ținând cont de următoarele criterii:Tipul de umbrelă grădină este unul dintre primele aspecte pe care ar trebui să le iei în considerare atunci când cumperi una. Și există mai multe altele: cele cu catarg central, cele cu catarg fix, cele cu catarg lateral.Mărimea este, desigur, o altă caracteristică la care ar trebui să fii atent pentru a alege una potrivită pentru dimensiunile grădinii tale și, de asemenea, pentru a-i putea proteja pe toți de soare atunci când mănâncă în acel spațiu.Materialul din care a fost fabricat este, în același mod, un semn distinctiv important la care ar trebui să fii atent. Ar trebui să cumperi o umbrelă grădină care nu numai că este rezistentă, dar are și protecție împotriva razelor ultraviolete, care respinge apa și nu generează mai multă căldură.Mecanismul de deschidere și închidere este, de asemenea, un alt criteriu relevant atunci când se efectuează această achiziție.Prețul și brandul sunt alte aspecte de care trebuie, de asemenea, să ții cont pentru a obține umbrela grădină perfectă. Ținând cont de toate aceste criterii, vei găsi modelul perfect.Calitate, durabilitate, atractivitate, aceste trei caracteristici sunt esențiale pentru o umbrelă grădină, din punctul de vedere al materialelor din care a fost fabricată. În plus, acestea influențează direct prețul produsului. Următoarele sunt cele mai comune materiale de fabricație.Stâlpii care susțin prelata pentru umbrele de grădină sunt de obicei din aluminiu. Acestea oferă suportul necesar pentru întinderea pânzei. În plus, au pulbere anti-oxidantă pentru a fi mai durabile. Se recomandă utilizarea acestui materiale în orice situație datorită rezistenței sale, deși nu este spectaculos.Acesta este cel mai popular material cu care sunt realizate tuburile de umbrelă de grădină, datorită rezistenței sale, durabilității și greutății care îi conferă echilibru. Desigur, oțelul este un material scump. Oțelul face de asemenea ca umbrela să fie foarte grea, astfel încât idealul ar fi să îl alegi pentru o umbrelă care nu necesită deplasare.Poliesterul este materialul indicat pentru umbrelele de grădină, deși nylonul este cel mai apropiat concurent, fiind opțiune ieftină. Fiind gros și rezistent, oferă o protecție maximă împotriva razelor UV și a umidității. Este perfect pentru umbră.Materialul cu cea mai mică greutate este plasticul. Durabil, deși slab în comparație cu restul materialelor. Ai o grădină cu aspersoare sau unde circulă multă apă? Plasticul este rezistent la apă, așa că va fi util.Nu este cel mai obișnuit dintre materiale, însă oferă o strălucire și rezistență ca puține altele. O umbrelă de lemn în grădina ta este ca și cum ai avea un obiect de lux.