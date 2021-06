Cum alegi gazonul potrivit pentru gradina ta

Gazonul este un covor gros de verdeață ce se obține din mai multe specii de graminee ale căror caracteristici se completează reciproc, în așa fel încât să creeze un aspect uniform. Pentru o zonă verde în curte există și varianta mai apropiată de natural și anume: să lași plantele autohtone să crească și apoi să le tunzi cu un trimer sau o mașină de tuns iarba, dar asta doar în cazul în care ai curățat terenul de buruienile mari, cu tulpini dure. Cele mai bune rezultate le vei obține însă, cu siguranță, dacă apelezi la gazon, deoarece acesta este special creat pentru așa ceva.Una dintre variantele înființării unei zone cu gazon este însămânțarea. Dacă te gândești să te ocupi personal de această operațiune, analizează terenul, măsoară dimensiunile exacte, observă timpul de expunere la soare sau la umbră. Fii atent dacă există zone cu caracteristici diferite legate de lumină, trafic sau umiditate și ia îl calcul să cumperi și o mașină de tuns iarba, pentru întreținere. Gazonul nu este iarbă, așa că trebuie să știi ce semințe sunt potrivite pentru grădina ta, care este combinația potrivită. Poți întreba un profesionist sau te poți informa pentru a face alegerea perfectă. Mare parte din amestecurile calitative de semințe de gazon de pe piață au la bază una din cele două specii dominante:sau. În cazul în care predomină, gazonul va fi dens, cu o durată mare de viață și întreținere facilă, iaroferă o cultură fină, cu aspect general mătăsos și plăcut.există gazon de soare, de umbră sau mixt. Alege semințele pe care urmează să le plantezi în funcție de caracteristicile de iluminare ale terenului și climă. Gazonul de soare are nevoie de minim 8 ore de expunere și are rezistență crescută la temperaturi ridicate și la secetă de aceea este recomandat pentru climă mai caldă și uscată. Gazonul de umbră necesită minim 2 ore de soare, este mai potrivit pentru zonele umede, mai ales de deal și de munte, dar are rezistență mai mică la trafic. Gazonul de semiumbră sau mixt se mulțumește cu maxim 4 ore de soare, are rezistență bună la trafic, cerințe medii față de sol și este potrivit pentru zone în care sunt arbori, arbuști sau clădiri care umbresc parțial.Mașină de tuns iarba – oferte emagpe care înființezi cultura putem vorbi de: gazon universal, ornamental sau pentru zone dedicate sportului. Gazonul universal este foarte rezistent la trafic și nu necesită îngrijiri speciale. Utilizat deseori în spații publice și private, este o alegere bună dacă ai puțin timp la dispoziție pentru întreținere și folosești curtea intens. Este rezistent la secetă, are o culoare mai deschisă și e suficient, pentru întreținere, să îl scurtezi cu o mașină de tuns iarba și să îl uzi la nevoie. Gazonul ornamental are un aspect mai plăcut, creează peluze de calitate și îl poți folosi în zonele în care ai straturi cu flori sau arbuști ornamentali. Finețea foliajului îi conferă un aspect foarte plăcut, dar și rezistență mai scăzută în condiții de secetă și umbră. Pentru menținerea în bune condiții trebuie să dai o atenție specială irigării și fertilizării. Pentru un gazon utilizat pentru activități sportive alege semințe premium, cu un amestec special creat pentru a oferi performanță ridicată în condiții de îngrijire reduse. Prețul semințelor este mai ridicat, dar puritatea este de 100% și ai garanția că nu există resturi de la alte specii sau chiar buruieni. Se menține în condiții optime cu cantitate mică de apă și nutrienți și se pretează la trafic ridicat și activități sportive.Acest tip de gazon este produs de specialiști, care îți pot da informații precise despre cea mai buna opțiune pentru gradina ta și îți pot oferi inclusiv servicii de montare. În funcție de condițiile terenului pe care le vei amplasa, achiziționează tipul de gazon care se pretează cel mai bine. Avantajul acestei variante este că vei avea imediat o suprafață verde și vei putea monta tipuri diferite de gazon, în funcție de specificul zonei din curte, mai luminoase sau cu umbră, de trafic intens sau ornamental. Instalarea rulourilor trebuie făcută cât mai repede de la sosire,cu atenție, pentru a nu rupe bucățile și pentru o aliniere corespunzătoare. Un alt avantaj al acestei soluții este faptul că poți înființa o peluză pe tot timpul anului, dacă temperaturile sunt pozitive, dar trebuie să ai în vedere o investiție financiară mai mare. După amplasare, gazonul se udă bine și se folosește după 2 săptămâni, pentru a fi înrădăcinat. Întreținerea presupune tundere cu o mașină de tuns iarba, în mod regulat, în funcție de înălțime, udare la nevoie și fertilizare după specific.