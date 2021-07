Cum sa ai parte de o gradina cu flori lipsita de tantari

De cele mai multe ori, gradinile cu multa vegetatie sunt o atractie irezistibila pentru tantari in perioada sezonului cald, motiv pentru care iesirile in curte in serile de vara pot fi compromise total de muscaturile acestor insect suparatoare. Pentru a evita aceste neplaceri, trebuie sa tinem cont de cateva reguli simple, legate de propria gradina, astfel incat sa uitam definitiv de problema tantarilor. Solutiile sunt simple, accesibile si la indemana oricui si pot fi puse in aplicare imediat. Iata ce trebuie sa faci ca sa ai parte de o gradina cu flori lipsita de tantari, de care sa te poti bucura pe parcursul verii chiar si la orele cele mai tarzii:1. Racoarea se lasa intr-o gradina in care exista multa vegetatie, asadar asigura-te ca plantele tale sunt viguroase. Daca plantele tale nu sunt atat de viguroase pe cat ti-ai dorit, atunci este recomandat sa aplici Cropmax ingrasamant foliar, astfel incat sa le oferi un cocktail de vitamine. Dupa ce a adus gradina in stadiul in care doreai, trebuie sa iei in calcul restul pasilor: cand gradina are multa vegetatie, va atrage mai multi tantari.2. Pentru a scapa de tantarii din jurul casei, este necesar sa apelam la solutii anti tantari pe masura. Astfel de solutii se pot achizitiona din comert. Solfac este un astfel de exemplu si este foarte eficient, motiv pentru care este si foarte cautat. Solfacul nu este bun doar pentru tantari, ci si pentru capuse, gandaci de bucatarie, muste, viespi, purici, plosnite si asa mai departe. Este eficient atat impotriva insectelor zburatoare, cat si impotriva celor care se tarasc.3. Insecticidele, chiar daca sunt recomandate si eficiente, trebuie folosite cumpatat, deoarece vaporii lor chimici pot fi inhalati fara voie, iar in cantitati mari pot pune integritatea sanatatii in pericol. De aceea, pentru a marii sansele de a scapa de insectile suparatoare, instaleaza aparate anti insecte cu lumina UV, care atrag insectele si le omoara instant. Pot fi instalate afara, in jurul curtii sau aproape de casa. Nu sunt deloc scumpe si rezista ani buni.4. Pentru a tine insectele la distanta si de casa, instaleaza plase la toate usile si la ferestre. Astfel, poti aerisi mereu casa, fara sa stai cu frica insectelor care pot patrunde in interior si care te pot supara pe parcursul noptii. Este o metoda eficienta si folosita aproape in 90% din cazuri si la persoanele care locuiesc la bloc. Lipsa acestor plase anti insecte poate provoca disconfort si neplaceri pe termen lung (adica pe toata perioada sezonului cald, cand cele mai suparatoare si problematice insect isi fac aparitia).5. Tine tantarii la distanta si cu ajutorul spray-urilor sau lotiunilor anti – tantari de la farmacii. Aceste solutii sunt ideale pe tot parcursul zilei, atunci cand petreci timp in natura, indiferent de locatie. Nu sunt extrem de scumpe, insa efectul lor este garantat.6. Planteaza arbori si flori anti – tantari! Chiar exista o gramada de specii de plante, care datorita parfumul emanat tin la distanta insectele. De exemplu: catalpa, regina noptii, caprifoiul, lavanda, menta, rozmarinul, busuiocul, galbenelele, pufuletii si muscatele sunt doar cateva exemple relevante. Planteaza cateva inclusive la ghivece si dispune-le pe pervaz la fiecare fereastra, pentru efecte si mai vizibile!Majoritatea florilor anti tantari mentionate mai sus nu sunt greu de intretinut, tocmai de aceea merita sa investesti in cateva plante de acest fel, pe care sa le cresti in apropierea casei tale. Apa este cel mai necesar element de care au nevoie, in special in serile caniculare de vara. Trebuie administrata zilnic, dimineata sau seara, pentru a preveni ofilirea acestora. Ocazional, poti opta si pentru ingrasaminte organice sau din comert, pentru a oferi florilor un ajutor de plus in perioada de inflorire. Iar in cazul in care descoperi ca acestea sunt atacate de boli sau daunatori animali (insecte), apeleaza cat mai repede posibil la solutia pesticidelor, pentru eliminarea acestor probleme care pot compromite total o gradina, indiferent de natura acesteia (gradina decorative sau gradina de legume).Toate aceste recomandari le poti implementa pe cont personal sau poti apela la specialisti in domeniul amenajarilor de gradini, daca nu ai timp sa te ocupi personaj de acest lucru. Daca apelezi la specialisti, ai totusi parte de un avantaj greu de combatut: te bucuri mult mai repede de gradina mult dorita, deoarece aceste firme de peisagistica se misca rapid, tocmai pentru a oferi clientilor ceea ce isi doresc la un pret corect si in timp record.Gradina anti tantari poate fi un vis devenit realitate si pentru persoanele care locuiesc la bloc! Balconul reprezinta un spatiu ideal in care poate fi realizata o mini gradina, in care pot fi plantate la ghiveci plante aromatice: busuioc, rozmarin, oregano, menta, levantica, galbenele, muscate, pufuleti, marar, cimbru si asa mai departe. Investitia este mica, insa rezultatele vor fi unele care vor intrece toate asteptarile! In plus, la bloc, gradinile realizate pe balcon reprezinta o adevarata binecuvantare, deoarece oamenii care locuiesc acolo nu pot avea parte de alta forma de verdeata, desi probabil si-ar dori sa aiba parte de mult mai mult spatiu pentru o oaza de verdeata.GardenFarm poate sa-ti ofere o gama vasta de produse ideale pentru ingrijirea plantelor din gradina ta.Asadar, profita de ocazie daca locuiesti la casa – multi si-ar dori sa aiba parte de o gradina pe care sa o valorifice, sa ii ofere personalitate si un look pe masura gusturilor. Reintoarcerea la natura este cel mai in voga hobby al zilelor noastre, cand agitatia oraselor ne afunda in haos si in stres aproape in fiecare zi – locuri din care este greu sa ne sustragem daca nu avem dorinta necesara sa ne schimbam stilul de viata.