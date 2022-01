10 idei practice pentru amenajarea bailor mici de apartament

De multe ori, cand accesam rubrica de design interior pe un site sau cand rasfoim reviste de profil, ne incanta modul in care sunt amenajate baile: mobilier care straluceste, obiecte decorative de efect, jocuri interesante de culori. Si ne intrebam de ce nu ar putea si baia noastra sa arate asa. Ei bine, o baie de prezentare nu este totuna cu baia noastra de apartament, desi dimensiunile par sa fie aceleasi. Spre deosebire de baile din reviste, unde ne este prezentat doar mobilierul, intr-un apartament este dificil sa respectam doar scopurile primare pe care le indeplineste baia. Mereu in baie isi gasesc locul obiectele pe care le utilizam cel mai des in fata oglinzii sau ustensilele de curatenie, pe care nu avem unde sa le depozitam din lipsa de spatiu.Insa, cu putina creativitate, chiar si o baie mica de apartament poate fi amenajata pentru a corespunde nevoilor tale si a arata modern.Iata cateva idei despre cum poti utiliza eficient spatiul din baie.Atunci cand amenajezi baia, opteaza pentru culori deschise pentru gresie si faianta, pentru a crea senzatia de spatiu. Oricat de tentant ar fi sa alegi un model de faianta neagra, trebuie sa ai in vedere ca nuantele inchise, mai ales in spatiile mici, restrang optic perceptia asupra dimensiunilor. Asta nu inseamna ca trebuie sa devii fan al gresiei si faiantei albe, mai ales daca iti plac culorile. Poti alege nuante de bej, gri, crem sau ivoire si pe alocuri te poti juca cu accentele de culoare pentru a da viata baii.Daca baia ta are doar 5 mp si trebuie sa deserveasca mai multor scopuri, atunci trebuie sa iei in calcul amenajarea spatiilor de depozitare, astfel incat sa nu aglomerezi incaperea. Spatiul in care este amplasata masina de spalat poate fi amenajat sub forma de rafturi verticale de diferite dimensiuni. Astfel, economisesti spatiu si beneficiezi de mai multe locuri de depozitare pentru prosoape, produse cosmetice sau obiecte decorative.Este cel mai vechi truc pentru a crea ideea de spatiu intr-o incapere si chiar functioneaza. Desi baii de apartament ar parea ca i se potriveste o oglinda mica, uita de proportionalitate de data asta si alege o oglinda ceva mai mare, de preferat una inalta. Astfel baia va parea spatioasa si totodata mai luminoasa.Deasupra vasului de toaleta poti amenaja cateva rafturi pe care sa amplasezi cosulete in care poti depozita produsele de curatenie. Astfel poti renunta la vesnicul soldat de baie care ocupa mult spatiu si de cele mai multe ori nu are nici valoare estetica.In designul modern, iluminatul joaca un rol foarte important. Alegerea inspirata a surselor de lumina poate modifica radical ambientul si perceptia asupra spatiului, mai ales in incaperile mici. Opteaza pentru cel putin doua surse de iluminat in baie, poate o plafoniera si cateva spoturi sau o lustra tip felinar clasic si iluminare cu led in jurul oglinzii. Pe langa valoarea estetica, iluminatul pe niveluri contribuie si la maximizarea efectului dorit.Pentru a evita fragmentarea vizuala a spatiului, ideal ar fi sa alegi acelasi model pentru gresie si faianta. Astfel se creeaza efectul de continuitate si spatiul pare mai mare. Daca nu te atrage deloc ideea de a alege acelasi model, opteaza macar pentru aceeasi nuanta. Atat timp cat nuantele sunt aceleasi, vei lasa impresia ca baia este mai mare decat pare.Acelasi principiu de mai devreme se aplica si aici. Cu cat diferenta dintre culoarea rosturilor si culoarea gresiei sau a faiantei este mai mare, cu atat spatiul va parea mai mic. Atentie si la dimensiunea rosturilor. Ideal ar fi ca rosturile sa fie cat mai inguste, pentru a nu fractiona spatiul.Asa cum in designul vestimentar dungile alungesc, asa si in designul interior, principiul dungilor oblice creeaza impresia unui spatiu alungit si, prin urmare, mai vast. Intr-adevar, este posibil sa ai nevoie de mai multe placi de gresie, insa rezultatul este pe masura.Cada ocupa cel mai mult spatiu intr-o baie. Iar daca baia mai este si mica, atunci e clar ca nu o sa incapa prea multe obiecte. Alege sa montezi un dus cu panou transparent si astfel economisesti o suprafata importanta, unde poti crea spatii de depozitare si astfel baia va parea mai mare si va fi mereu impecabila, fara flacoane de sampon si creme de dus la vedere.Ultima idee practica de amenajare se refera la alegerea mobilierului de baie. In acest sens, ajuta foarte mult din punctul de vedere al perceptiei optice sa alegi piese de mobilier suspendate. Vasul de toaleta si chiuveta ar fi bine sa fie suspendate, nu pentru a economisi spatiu de depozitare, ci pentru ca locul gol de dedesubt creeaza impresia de spatiu.Sursa foto: Unsplash.com