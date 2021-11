4 moduri prin care aduci un plus de confort in sufrageria ta

Cum sufrageria este considerata inima casei, locul unde se reuneste intreaga familie sau unde petreci timp de calitate cu prietenii, amenajarea ei impune o atentie sporita. Este important sa atingi un echilibru intre confort si caracterul practic al acestei camere. Iata cateva modalitati prin care poti sa-ti faci sufrageria mult mai primitoare.Nu te limita la o singura sursa de lumina in livingul tau. Dimpotriva, nu ezita sa plasezi cat mai multe lampi diferite, suspensii sau lampadare. Cu cat ai mai multe surse de lumina, cu atat spatiul tau va parea mai impozant. In zona televizorului, asaza un lampadar de podea, elegant si discret. Si aceasta, nu doar pentru lumina, ci si pentru ca este o buna solutie pentru a-ti proteja ochii, atunci cand te uiti la televizor. Pentru o atmosfera placuta, opteaza pentru abajururi din stofa, care vor aduce o nota de caldura decorului tau.Lustrele, pe de alta parte, sunt o solutie perfecta pentru iluminarea din tavan, pentru ca au avantajul de a fi:- usor de integrat in orice design ai ales;- surse excelente pentru lumina generala;- realizate din materiale diverse si de calitate.Poti opta chiar si pentru lustre cu ventilator, acestea avand dubla functie: asigura sursa de lumina, dar si ventilatie, pentru zilele calduroase. Acum o poti alege pe cea potrivita, dintr-o gama larga de lustre moderne pentru living disponibile nu doar la preturi convenabile, dar si intr-o serie variata de modele si texturi.In sufragerie, confortul este la fel sau, poate, chiar mai valoros decat decorul. Reprezinta cea mai importanta incapere din casa si este esential sa te simti bine acolo. Asadar, opteaza pentru o canapea moale si confortabila, unul sau doua fotolii, de preferat, din aceeasi gama sau care au un design asemanator. Pernele confortabile si cateva cuverturi, o masuta de cafea si, evident, un spatiu de depozitare, vor conferi livingului un aspect ordonat si original.Alege o canapea extensibila sau un coltar, care poate servi ca un pat suplimentar, atunci cand prietenii sau rudele te viziteaza. Pentru un plus de confort, adauga perne moi, care te vor imbia sa te asezi intre ele, pentru un moment de relaxare binemeritat.Se stie ca nuantele deschise sunt mai luminoase si maresc vizual spatiul. Asadar, poti miza cu succes pe nuante de alb sau culori pale. Ai grija, totusi, sa aduci pete de culoare contrastante, prin accesoriile decorative si mobilier, ca sa nu dai camerei un aspect monoton, deloc confortabil.Probabil consideri ca nuantele inchise vor micsora camera si vor crea zone intunecate. Indrazneste, insa, si pariaza pe nuante de albastru intens sau gri carbon, pentru o nota de intimitate. Distreaza-te vopsind un perete in aceste tonuri, dar tempereaza efectul lor, cu pete stralucitoare sau delicate de culoare, in restul sufrageriei.Pe de alta parte, pentru tavan, alege mai degraba o culoare deschisa (alb sau bej deschis), pentru ca este important sa pui in evidenta inaltimea incaperii.In cele din urma, atunci cand camera de zi corespunde asteptarilor tale, este momentul sa te ocupi de elementele decorative, care sa accentueze caracterul confortabil al sufrageriei. Adauga cateva lumanari cu arome gourmet, ghirlande discrete luminoase, postere cu rame interesante, un covor simpatic si moale. Nu ezita sa te orientezi si spre perdele opace, care iti ofera un plus de intimitate, mai ales daca locuiesti la parter si ai vedere spre strada.Pentru perne, draperii sau husele mobilierului, sunt de preferat materialele naturale, in culori deschise. Griul pal, albul, bejul si menta sunt alegeri inspirate. Evita imprimeurile mari, care vor aglomera vizual spatiul. Pentru scaunele cu accent, alege materiale naturale, precum ratanul.Unul dintre cele mai bune elemente de decor pentru living o constituie plantele verzi. Alege mai degraba plante inalte sau suspendate, care vor da camerei un aer intim si aerisit.Sursa foto: Shutterstock