5 stiluri de design interior pe care le poti integra in casa ta. Fii propriul designer!

Ai ajuns la concluzia ca trebuie sa redecorezi, insa oscilezi intre ideea de a lasa pe altcineva sa iti amenajeze casa sau de a o stiliza singura? Este momentul sa iei atitudine. Poti fi propriul tau designer de interior, pentru ca ti-am pregatit mai jos un ghid practic pentru redecorarea unei locuinte.Primul pas pe care trebuie sa il faci este sa concepi un plan de redecorare al casei tale. Stabileste lucrurile care iti displac si la care ai dori sa renunti, alege piesele pe care vrei sa le pastrezi in locuinta, fie ca este vorba de mobilier, culori, obiecte decorative, estimeaza costurile si stabileste un buget.Alege designul dupa care doresti sa iti redecorezi locuinta. Contemporane si la foarte mare cautare printre iubitorii de case simple si autentice sunt stilul modern, stilul scandinav, shabby chic, minimalist si industrial.Daca nu te poti hotari ce stil sa alegi, iata o lista de particularitati ale celor 5 stiluri de design interior de integrat in casa ta:– este stilul de amenajare interioara in care primeaza utilitatea si originalitatea. Daca doresti sa iti amenajezi casa in stil modern, ar trebui sa stii ca in centrul atentiei sunt piesele de mobilier multifunctionale, iar cromatic predomina culorile neutre, precum alb, gri, crem, verde. Acest stil se refera la accesorii contemporane, piese de design in trend. Opteaza pentru, simplu, din materiale naturale, cu picioarele expuse, iar pentru luminozitate, accesorizeaza ferestrele cu perdele simple si nu aglomera spatiul cu obiecte de decor inutile.Acest stil de amenajari interioare este optim pentru persoanele cu un stil de viata activ, care vor sa imbine utilul cu placutul, pentru o stare de bine, acasa.– este ideal pentru iubitorii de natura si este un stil caracterizat de simplitate, eleganta si luminozitate. Predominant este mobilierul simplu si functional, in culori deschise, imprimeuri florale sau animale, finisajele din lemn in culori pale, tesaturile unice si confortabile, combinatiile de texturi.Albul predomina in acest stil de amenajare interioara, cu accente de culoare si design, precum decoratiuni unice, ghivece cu flori, perne colorate sau piese de mobilier de efect, de exemplu,in nuante inspirate din natura, care se potrivesc armonios cu restul decoratiunilor din casa ta.– este unul dintre cele mai versatile stiluri de design interior, insumand toate elementele specifice ale unor stiluri diferite si diametral opuse de amenajari interioare. Daca optezi sa iti amenajezi casa in stilul shabby chic, poti imbina motive florale, texturi lemnoase, tesaturi vinage si materiale organice, pasteluri si culori calde, piese de mobilier sustenabile si multifunctionale, piese de mobilier cu aspect antichizat, accente de metal.Este un stil care se potriveste persoanelor familiste, motiv pentru care ai nevoie neaparat pentru sufragerie de o, pe care sa incapa toata familia.– este unul dintre stilurile cele mai „aerisite” de design interior, principiul de baza fiind simplitatea si spatiile fluide, neaglomerate. Mobilierul este multifunctional si extrem de simplu, iar paleta cromatica ar trebui sa fie destul de limitata, inspirata din nuantele naturii, pentru o locuinta cu aspect unitar. Piesele centrale ale fiecarei camere ar trebui sa fie ferestrele, lumina naturala fiind un must in stilul minimalist de design interior.Acest stil extrem de simplu se potriveste persoanelor care prefera lucrurile simple si pun mai mult accent pe acumularea de emotii, amintiri si experiente decat pe lucrurile materiale.– are in prim plan elemente precum tevi, fier, caramida si lemn, toate aceste elemente fiind de efect in amenajarea unei locuinte. Detaliile originale ale casei sunt puse in evidenta, pentru a oferi personalitate spatiului, iar mobilierul este simplu, din combinatii de materiale si texturi, precum lemn si fier. Preponderente sunt culorile neutre, dar intr-o nuanta mai inchisa, cu accente de culori, tablouri si ceasuri mari, scaune cu picioare metalice, elemente de design reprezentative.Stilul industrial este preferatul persoanelor carora le plac contrastele puternice, lucrurile non-conformiste si unice.Deja ai un plan, nu-i asa? Ai gasit stilul care sa te defineasca si care se potriveste cu locuinta ta? Spor la cumparaturi si speram ca acest ghid practic pentru amenajarea locuintei sa iti fie de ajutor pentru a iti crea o casa exact pe gustul tau!