5 tendinte tehnologice inteligente pentru locuinte in anul 2020

Integrarea este un concept fundamental al tehnologiei inteligente pentru acasa. Este vorba despre ce dispozitive se poate conecta, la ce anume si cum se conecteaza, totodata ce se poate face pentru a transforma aceste conexiuni cat mai eficiente pentru confortul nostru. In ziua de astazi au tot aparut o multitudine de dispozitive inteligente incepand de la sisteme inteligente pentru bucatarie, pentru incalzirea locuintei de la distanta sau intrerupatoare inteligente wireless si intrerupatoare tactile Pentru ca viitorul se refera tot mai mult la performanta locuintei, poti vedea mai jos 5 tendinte care vor fi in trend in anul 2020 in materie de tehnologii inteligente pentru casa ta:Acum de exemplu 10 ani, ideea de a controla luminile, termostatul si securitatea caselor toate de pe smartphone-ul tau ar fi fost un lucru de neconceput. Insa, in prezent, oamenii au inceput sa faca tot mai multe investitii in casele lor pentru a trai mai usor si confortabil, iar cresterea in urmatorii cativa ani va fi astronomica. Piata globala de tehnologie inteligenta pentru casa va atinge un numar de 53,45 miliarde de dolari incepand cu anul 2022.Noile inventii vor castiga teren mai mult in aceasta industrie, de exemplu se va investi in inteligenta artificiala in produse precum Amazon Echo sau Google Home. In prezent aproape 40 de milioane de americani folosesc un dispozitiv inteligent in casele lor precum cel de a controla lumina din casa de pe dispozitivul mobil sau chiar incalzirea locuintei.Probabil cel mai important aparat din bucatarie, frigiderul, poate acum sa faca mult mai mult decat sa iti pastreze mancarea rece. In prezent, frigiderele inteligente sunt incarcate cu functii cool, ceea ce va permite:- Stabilesti programele de masa pentru membrii familiei tale- Frigiderul incearca sa iti citeasca retete in timp ce gatesti- Sincronizarea listelor alimentare cu telefonul tau- Inchiderea si deschiderea frigiderului cu cu ajutorul ecranelor tactile transparente- Te avertizeaza atunci cand filtrul are nevoie de o actualizare- Te anunta atunci cand mancarea expiraToata lumea isi doreste sa beneficiaze de un somn bun. Acesta este motivul pentru care tot mai multi isi vor dori sa apeleze la dispozitive inteligente pentru camera lor. Acestea te pot ajuta sa iti imbunatatiti sanatatea, mai ales ca exista aplicatii de urmarire a somnului, care iti permit sa iti monitorizezi somnul in fiecare noapte.De exemplu, exista si o saltea care controleaza temperatura pe care doresti sa o aiba patul si care chiar stie cand anume trebuie sa te trezesti, ajutandu-te printr-o trezire mai blanda.Ne aflam inca la o anumita distanta de timp ca aceste functii sa devina indispensabile pentru locuinta noastra, dar intr-o zi experiente asemanatoare ca la centrele de spa vor fi prezentate in majoritatea caselor. In plus, baia inteligenta va elibera undele cerebrale relaxante si aromaterapia de la controalele de pe smartphone.In viitor, asezarea in fata televizorului va fi o experienta puternic mai contrastanta decat in ​​prezent, adica, amenajarea camerei de zi va fi mult diferita. De exemplu, nu vei avea un televizor vizibil in camera, in schimb in momentul care doresti sa te uiti la aceasta, va trebui doar sa apesi pe un buton iar televizorul va apare instant din tavan sau din perete. Totodata si iluminatul inteligent va completa acest tablou al unei locuinte inteligente.