Alege panouri acustice decorative si reinventeaza-ti locuinta!

Orice femeie isi doreste ca locuinta ei sa arate deosebit si sa fie curata si ingrijita. Acest lucru te asigura ca te vei simti bine acasa, complet relaxata si in largul tau, dar si ca oaspetii tai vor aprecia vizitele la tine si iti vor lauda bunul gust si stilul de design. In prezent, se poarta locuintele decorate intr-un stil minimalist, industrial, cu pereti albi si putine obiecte de mobilier, de obicei masive. Teoretic, te-ai putea gandi ca este mai usor si mai ieftin sa iti infrumusetezi apartamentul sau casa in acest mod, intrucat va fi nevoie sa cumperi mai putine lucruri. Cu toate acestea, vei descoperi ca este mai dificil, deoarece va trebui sa fii mai selectiva si atenta la detalii.Dupa ce ti-ai ales coltarul si fotoliile din sufragerie de la magazinul tau preferat de mobila din lemn masiv si canapele extensibile de inalta calitate, nu ar fi o idee rea sa arunci o privire si la. Atunci cand aud de panouri acustice, cei mai multi oameni se gandesc, de fapt, la cele fonoabsorbante, care au proprietatea de a opri propagarea sunetelor prin pereti. In schimb, cele acustice sunt folosite pentru oprirea reflexiei sunetelor, asigurand astfel cea mai mare calitate audio in camerele in care sunt montate.Din acest motiv, panourile acustice sunt utilizate cel mai des in incaperi mari, precum receptii de spital, sedii de banci si sali de teatru sau cinema, unde calitatea sunetului este imperioasa. Bineinteles, in fiecare dintre cazuri, scopul este diferit: in spitale si banci nu se recomanda un volum prea mare al vocii, din respect pentru pacienti, respectiv din ratiuni de confidentialitate, pe cand in salile de teatru sau cinema este nevoie de un sunet impecabil.Totusi, nu foarte multa lume stie ca, pe langa scopul practic, panourile acustice indeplinesc si un rol estetic. Datorita formei, culorilor si dimensiunilor lor, pot fi cu usurinta imbinate si combinate in diverse moduri, produsul final reprezentand o decoratiune pentru pereti foarte originala si fresh. Gandeste-te cum ar arata casa ta daca, pe langa mobila de calitate si curatenia desavarsita, ai adauga si panouri acustice!Un furnizor de obiecte de mobilier care se respecta va include si panouri acustice in oferta sa, mizand pe faptul ca acestea vor fi cerute atat de institutiile descrise mai sus, cat si de persoane fizice, care le apreciaza in primul rand pentru rolul lor decorativ. Aceste panouri pot avea diverse forme, de romburi, patrate si cercuri, si culori diferite, de la verde, gri si rosu, la alb, albastru si bej.Fotografiile de inalta rezolutie de pe site-ul magazinului tau preferat de mobila reprezinta sugestii foarte potrivite pentru modul in care sa iti decorezi casa folosind panouri acustice. Astfel, poti opta pentru forme clasice, precum cuburile, sau pentru aranjamente originale si aparent haotice, in cruce, zigzag sau diagonala. Toate acestea vor da un suflu nou casei tale si cu siguranta nu vor trece neobservate de musafirii tai. In concluzie, in loc de fotografiile sau tablourile clasice, alege panouri acustice si reinventeaza-ti locuinta!