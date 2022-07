Alegerea covorului modern in functie de materiale

Îți reamenajezi casa, apartamentul sau tocmai te-ai mutat într-un spațiu nou de locuit și ai nevoie de ultimul element de decor, adică un covor modern? Dacă ai răspuns da la cel puțin o variantă din cele prezentate mai sus, uite ce trebuie să știi când trebuie să alegi un covor în funcție de materiale.Covorul este acel element de design care nu doar că unifică întregul decor pe care l-ai pregătit, ci oferă și un confort sporit. În plus, dacă faci alegerea potrivită, nu trebuie să te îngrijorezi cu privire la aspecte destul de importante cum ar fi:- modul de curățare,- rezistența la pete,- rezistența la trafic intens.Însă, pentru ca aceste cerințe să fie satisfăcute, e bine să știi care este materialul potrivit. Iar cel mai bun mod ca să afli ce ți se potrivește este să știi care sunt principalele materiale din care se realizează covoarele moderne și care sunt proprietățile lor.Covoarele din sisal sunt din fibre vegetale și sunt destul de rezistente la trafic. Însă dezavantajul acestui materiale este că se poate murdări extrem de ușor, ceea ce face ca întreținerea lui să fie dificilă. Mai ales dacă ești destul de ocupat.Cu un aspect plăcut, covoarele de lână oferă confort sporit, mai ales dacă vorbim despre decorarea unei camere unde soarele nu prea ajunge. La fel ca cele din sisal, covoarele de lână, odată ce s-au murdărit, trebuie curățate imediat. Ca să nu mai vorbim de faptul că întregul proces de curățare este unul dificil, care necesită ajutor specializat.Frumoase, cu imprimeuri unice sau detalii de neuitat, covoarele din mătase pot ajunge la prețuri exorbitante. În plus, nu se recomandă așezarea lor în camere cu trafic intens sau în zone în care s-ar putea vărsa lichide. De asemenea, covoarele din mătase trebuie protejate și curățate de o firmă specializată. Covoarele moderne din poliester sunt alegerea potrivită pentru tine datorită rezistenței la pete și a uscării rapide în caz de curățare manuală. Încă un aspect important este materialul durabil, care nu se va uza rapid.O altă alegere pe care o poți lua în considerare sunt covoarele realizate din polipropilenă, acestea fiind rezistente la pete și la trafic intens. În plus, se curăță ușor și au un preț avantajos.Alege un covor modern din materiale practice ca polipropilena și poliesterul ca să fii plăcut surprins de:- rezistența la trafic intens,- rezistența la pete și lichide,- raportul calitate-preț bun,- imprimeurile moderne,- confortul sporit,- uscarea rapidă.În catalogul online Carpetăria.ro găsești covoare din materiale durabile și ușor de întreținut, care îți vor completa decorul așa cum ai visat.