Asorteaza-ti casa cu toamna. Cum sa-ti transformi locuinta intr-un cuibusor confortabil

Zilele de toamna au un farmec aparte, iar atunci cand nu poti iesi sa te bucuri de culorile si aromele ei deosebite, confortul casei tale este cel mai important pentru ca atmosfera lor sa nu fie apasatoare si lipsita de acea senzatie de bine si comod.Toamna s-a instalat cu arme si bagaje, zilele sunt din ce in ce mai scurte si vremea tot mai rece. Unde mai pui ca anotimpul cel mai colorat vine la pachet si cu ploi lungi si apasatoare... Timpul liber petrecut in natura devine doar un vis pentru zile mai calduroase, ideea unei iesiri, cat de scurte, la o terasa acoperita sau reprezinta din ce in ce mai putin o varianta, mai ales pentru cei care nu sunt atat de prieteni cu vremea mohorata de toamna.Atmosfera de acasa conteaza enorm toamna. Cum lumina naturala este din ce in ce mai putina si mai slaba, iluminarea casei este foarte importanta pentru senzatia de confort, la fel de importanta ca texturile cu care ne inconjuram.La Iedera gasesti tot ce ai nevoie pentru ca locuinta ta sa insemne acasa din toate punctele de vedere.Asa cum ne impodobim casa de sarbatorile cele mai importante, putem sa ne "asortam" locuinta si cu anotimpurile.Toamna este sezonul paturicilor moi, al pernutelor intre care te scufunzi pentru a-ti fi cald si bine. Alege perne decorative in ton cu culorile acestui anotimp colorat sau paturi care sa te “imbratiseze” cu caldura atunci cand savurezi un ceai sau o ciocolata calda in timp ce citesti ceva interesant.Nu uita nici de covoare , daca ai decis sa redecorezi in aceasta toamna. Nu este nimic mai neplacut decat sa te dai jos din pat si sa pui picioarele pe o podea rece sau pe un covor rigid, aspru sau tocit. Alege pentru fiecare camera covorul care sa se potriveasca perfect cu decorul, dar si cu destinatia ei.Daca iti place toamna, poti alege un model care sa se asorteze cu covorul de frunze asternut prin parcuri si paduri de natura ce intra in adormire. Daca preferi sa uiti de vremea de afara, poti opta pentru covoare in culori mai vesele si pentru texturi ce te duc cu gandul mai degraba la atmosfera din vara ce abia a trecut. Iedera iti propune o colectie de covoare pentru toate gusturile si bugetele, pentru ca, pana la urma, confortul casei tale este nepretuit.Multi oameni sunt cuprinsi de astenie toamna, dar senzatia de melancolie si lipsa de energie pot fi alungate daca stii sa aduci lumina in viata ta in zilele intunecoase si apasatoare. Alege corpuri de iluminat care sa te ajute sa creezi acasa la tine o atmosfera cat mai placuta. Iluminatul in straturi este cel mai indicat, in special in apartamentele clasice din Romania, care au ferestre in general prea mici sau care au o orientare ce nu permite luminii naturale sa intre prea mult in casa.La Iedera poti alege dintr-o gama variata de veioze, aplice, lampadare si lustre moderne, cu un design deosebit, de la clasic pana la avangardist, de la romantic pana la minimalist, care sa te ajute sa beneficiezi in casa ta de lumina potrivita in orice moment al zilei.Daca vrei sa nu iti destabilizezi bugetul inainte de sarbatorile care se apropie si ele cu pasi repezi, analizeaza reducerile consistente de la Iedera si fa-ti cadou redecorarea casei chiar daca mai este destul pana la Craciun.