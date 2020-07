Bagheta din polistiren pentru tavan este un profil decorativ care face minuni

În domeniul amenajărilor interioare,este cunoscută sub denumirea de cornișă. Acesta este cel mai popular profil decorativ și este folosit pentru a acoperi spațiul dintre perete și tavan. Prima definiție din dicționar pentru cuvântul baghetă este cea de nuielușă vrăjită cu care, în basme, se fac minuni. Legătura dintre cele doua este evidentă: ambele fac minuni.oferă posibilitatea clienților să își aleagădorită dintr-o multitudine de modele. De asemenea, în oferta noastră găsiți si baghete pentru tavan din polimer dur șau poliuretan. Suntem conștienți de faptul că alegerile cele mai bune se fac atunci când există o multitudine de modele. Pentru noi este important ca atunci când un client ni se adresează să nu existe constrângeri în alegerea finală a produsului dorit. Anii de experiență ne-au învățat că este important să oferim idei unice pentru casă. De la clasic la modern, de la auster sau confortabil, fiecare baghetă decorativă, din polistiren, îndeplinește două calități esențiale: calitate și stil. Pot fi folosite cu rezultate desăvârșite în living, în bucătărie, în baie ori în dormitor. Însă baghetele din polistiren, polimer dur sau poliuretan nu sunt utilizate doar în spații rezidențiale. Sunt folosite la scară largă și în amenajările restaurantelor, birourilor, hotelurilor sau showroo-urilor.Faptul că baghetele decorative pentru tavan sunt folosite cu precădere în amenajările cu arhitectură clasică sau în casele de provincie, oferă clientului posibilitatea să înțeleagă o pagină importantă de istorie. O atmosferă unică întâlnită într-o amenjare Ludovic XV, în stilul Victorian sau în Renascentismul Italian poate fi obținută în anul 2020 dacă deții informația corectă. Baghetele decorative nu sunt folosite doar pentru a acoperi micile imperfecțiuni care apar între tavan și perete. Este vorba și de arta de a decora.Dacă Constanin Brâncuși a inventat “forma perfectă”, iar Mies Van der Rohe a proclamat că “less is more”, anii ’80 au reluat utilizarea anumitor elemente decorative clasice. Este bine că s-a întâmplat astfel și merită să profităm din plin de această revenire.Pe piața profilelor decorative există sute de modele de baghete decorative pentru tavan din polistiren, polimer dur sau poliuretan. Astfel, este bine să îți faci “temele” înainte de a decide de unde cumperi. Să citești, să compari, să te informezi.În plus, există site-ulunde poți găsi informația corectă și poți lua o decizie având toate datele de care ai nevoie. Atunci când este gândit un plan de amenajare interioară fiecare client pleacă la drum cu gândul că vrea să transforme spațiul în care urmează să investească în propriul spațiu de locuit. Și asta trebuie să se întâmple în funcție de gustul fiecăruia și de stilul dorit.Nu este puțin lucru să ai peste 70 de ani de experiență în domeniu! Spiritul inovator este cel care face ca produsele noastre să fie autentice și să aibă o calitate intrinsecă.Există și este reală atunci când energia necesară producerii profilelor decorative provine din propriul parc fotovoltaic. Atunci când deșeurile sunt reciclate în proportie de 100%. Atunci când ai circuite de apă optimizate pentru un consum cât mai mic. Atunci când ești certificat ISO 14001 – care este standardul internațional pentru managementul sistemelor de mediu.